Депутат Мособлдумы Роман Володин провел встречу с жителями в Красногорске

Также на встрече депутат поздравил членов и сотрудников клуба «Активное долголетие» с пятилетием проекта.

Народный избранник отметил, что в прошлом году в муниципалитете проделали огромную плодотворную работу. К примеру, в округе состоялось 56 заседаний комитета. На них рассмотрели около 400 вопросов.

«Я отчитался о тех средствах, которые были направлены в городской округ Красногорск. Они существенные. Те школы, которые сейчас возводятся, детские сады, пристройка к поликлинике. Все это - результат нашей общей работы. Как исполнительной, так и законодательной власти, и, безусловно, местной. Сейчас удается реализовать тот план, который мы наметили. И жители говорят „спасибо“. Это самое-самое важное», - отметил депутат Московской областной думы Роман Володин.