Депутат Мособлдумы помог с приобретением парт для гимназии в Воскресенске
Новые парты получила гимназии № 1 в городском округе Воскресенск. Их покупка стала возможной благодаря помощи депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.
Парты в школе были установлены в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Депутат приехала с визитом в школу, чтобы лично убедиться в качестве мебели. Екатерина Лобышева также побеседовала с учениками и их родителями.
«Все дети в один голос признались, что парты очень удобные и пообещали учиться на „четыре“ и „пять“», - рассказала парламентарий.
Екатерина Лобышева также поздравила весь коллектив гимназии с высоким достижением. Воспитанники учебного заведения недавно стали бронзовыми призерами областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».
«Это не удивительно, ведь гимназия № 1 во многих направлениях имеет отличия и награды», - отметила депутат Мособлдумы.
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