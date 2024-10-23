Депутат Мособлдумы помог с приобретением парт для гимназии в Воскресенске

Парты в школе были установлены в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Депутат приехала с визитом в школу, чтобы лично убедиться в качестве мебели. Екатерина Лобышева также побеседовала с учениками и их родителями.

«Все дети в один голос признались, что парты очень удобные и пообещали учиться на „четыре“ и „пять“», - рассказала парламентарий.

Екатерина Лобышева также поздравила весь коллектив гимназии с высоким достижением. Воспитанники учебного заведения недавно стали бронзовыми призерами областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

«Это не удивительно, ведь гимназия № 1 во многих направлениях имеет отличия и награды», - отметила депутат Мособлдумы.

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