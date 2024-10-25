Депутат Мособлдумы подарил игровые приставки медцентру Рошаля

Читайте нас в:

Роман Володин рассказал, что медики центра успешно прооперировали ребенка одного из сотрудников депутата. Девочке с острым аппендицитом оперативно поставили диагноз и сделали операцию, теперь она совершенно здорова. Парламентарий поблагодарил врачей за своевременную и высокопрофессиональную помощь.

«Когда у нас появляется возможность, обязательно приезжаем в центр, чтобы помочь», - добавил Роман Володин.

В Детском клиническом центре имени Рошаля работают квалифицированные специалисты со всей страны. Врачи занимаются как простыми, так и сложными случаями, включая множественные врожденные пороки развития.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».