31 октября 2024, 10:54

Депутат Мособлдумы наградил волонтеров в Лосино-Петровском

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Церемония награждения волонтеров прошла в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. Лучших представителей сферы добровольчества отметил депутат Московской областной думы Владимир Пекарев.

Волонтеры Лосино-Петровского регулярно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области и жителям новых территорий. Также они адресно помогают многодетным и неполным семьям, одиноким пенсионерам, родителям, воспитывающих детей с ОВЗ, и родным бойцов.

Ко Дню добровольца Московской области им вручили награды и памятные подарки.

«Быть волонтером - это не только большая ответственность, но и невероятно интересный и увлекательный труд, который требует от человека терпения, выдержки и огромной самоотдачи. От всей души хочу пожелать всем добровольцам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил, оптимизма и вдохновения! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от осознания того, что вы делаете мир лучше, а все ваши добрые дела будут вознаграждены по достоинству», - отметил Владимир Пекарев.

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Праздники Награды Волонтеры Лосино-Петровский
31 октября 2024, 12:07
Молодежных активистов наградили в Серпухове
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Церемония награждения волонтеров прошла на спортивной базе «Опушка» в Серпухове. Благодарственные письма и подарки получили молодежные активисты, ярко проявившие себя в добровольческой деятельности.

Участниками встречи стали молодогвардейцы и члены Московского областного молодежного парламента. Они подвели итоги работы за два года.

Так, с начала СВО активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области одними из первых начали помогать бойцам и мирным жителям в пострадавших территориях. Они отправляли гумпомощь, участвовали в эвакуации людей, совершали гуманитарные миссии.

Благодарственные письма и памятные подарки молодым людям вручили глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной думы Александр Толмачев, председатель Всероссийской «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, руководитель областного отделения этой организации, муниципальные депутаты Диана Алумянц и Алексей Батогов.

Среди награждаемых были студенты Губернского колледжа. Они до сих пор помогают детям из Курской области в пункте временного размещения в Клину.

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Награды Волонтеры Серпухов
31 октября 2024, 12:06
Команда из Ликино-Дулева победила на всероссийской туристской премии
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Четвертый международной форум по этнотуризму состоялся в Уфе. Сотрудники культурно-делового центра «Дулевский» из Орехово-Зуева стали на нем обладателями гран-при.

В рамках форума определили победителей всероссийской туристской премии «Маршрут года». На конкурс команда из Ликино-Дулева представила идею туристического маршрута «Истории фарфорового города» и фирменную экскурсию.

Проект маршрута занял третье место, а экскурсию признали лучшей.

Отметим, что команда КДЦ «Дулевский» неоднократно становилась победителем международных и всероссийских соревнований в области туризма. В прошлом году они стали серебряными призерами окружного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023.

Также в 2023 году творческий коллектив стал бронзовым призером окружного этапа всероссийской туристической премии «Маршрут года».

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Туризм Ликино-Дулево Орехово-Зуево
31 октября 2024, 11:46
Встреча медиков окружной больницы с жителями прошла в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Вопросы по здравоохранению смогли задать жители городского округа на личном приеме в поликлинике № 5. Обсудили на встрече и вопросы профилактики сезонной заболеваемости.

Обратиться по поводу записи к узким специалистам, диспансеризации, поблагодарить медиков, в том числе за внимательное отношение персонала к пациентам и отсутствие очередей, смогли все желающие.

Провели встречу заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, заместитель главного врача Мытищинской окружной клинической больницы Светлана Архипова, исполняющий обязанности заведующей поликлиникой № 5 Татьяна Литвинова.

Поделились медики и приятной новостью - роста заболеваемости не зафиксировано. Способствовала этому, в том числе, работа по вакцинации жителей. Люди, которые хотят проверить свое здоровье, могут пройти диспансеризацию.

Горожане оценили удобство и актуальность таких встреч, ведь здесь можно лично обратиться с вопросом к руководству медучреждений и получить ответы.

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Здравоохранение Больницы Мытищи
31 октября 2024, 11:44
Почти 50 подъездов отремонтировали в Мытищах в 2024 году
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Работы по ремонту подъездов многоквартирных домов провели, в том числе благодаря активности жителей. Ремонт еще 27 объектов запланировали на 2025 год.

Отчет о ремонте подъездов многоквартирных домов городского округа Мытищи обсудили на еженедельном оперативном совещании главы округа.

Около 1334 многоквартирных домов расположено в Мытищах. Программа по ремонту «Мой подъезд» создана в 2017 году для того, чтобы привести каждый подъезд в нормативный порядок.

Принять участие в программе можно добровольно и по решению общего собрания собственников квартир домов. Жители, проявившие активность, смогут выбрать дизайн своего подъезда, проконтролировать текущие работы и принять итог ремонта.

Адреса многоквартирных домов, в которых проведут ремонты подъездов, выбраны с учетом проведенных ранее или запланированных работ.

«Инициатива и активность жителей помогут улучшить условия жизни и создать комфорт для себя и своих соседей», - отметила в завершение отчета глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Благоустройство Мытищи Ремонтные работы

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