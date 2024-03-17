Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проверил работу 14 избирательных участков в Старой Купавне

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По словам участников выборов, процесс голосования проходит справедливо, каждый избиратель сохраняет тайну своего выбора и тем самым влияет на будущее страны.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 1 января 2024 года в России численность избирателей составляет 112,3 миллиона человек, включая жителей новых территорий РФ. За пределами страны проживает еще 1,9 миллиона избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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