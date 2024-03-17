17 марта 2024, 22:14

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проголосовал на выборах президента вместе с семьей

https://t.me/cheremisov_mk/4345
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов принял участие в выборах президента России. В этом году, который объявлен годом семьи, он не пропускает возможности исполнить свой гражданский долг и ввел новую традицию участвовать в голосовании вместе со своей семьей.

Черемисов подчеркнул, что для них важно сделать выбор в пользу лучшего будущего. В последнее время депутат на важные мероприятия стал брать своего сына Константина. Хотя ребенок еще не совсем осознает происходящее, в его глазах уже заметен интерес.

Марк Черемисов убежден, что формирование активной гражданской позиции в детях с самого детства очень важно.

«В будущем расскажу ему, что когда он был маленьким, мы вместе выбрали судьбу своей страны», - добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов Также на выборах парламентарий случайно встретил своих однопартийцев первого секретаря Балашихинского ГК КПРФ, депутата Совета депутатов Балашихи Александра Дегтяренко и заместителя председателя Совета депутатов Олега Зверева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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Депутаты Мособлдума Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:08
Итоги голосования на выборах президента подвели в Общественной палате Подмосковья
РИА «Новости»
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Центр наблюдения Общественной палаты Московской области выявил и оперативно ликвидировал большую часть недочетов в работе избирательных комиссий. Об этом в ходе брифинга по итогам третьего дня голосования на выборах президента России заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

Она добавила, что в Центр наблюдения поступило 1012 сигналов о возможных нарушений, из которых подтвердились только 352. В кратчайшие сроки оперативно разрешили 294 ситуации, по остальным продолжилась работа.

«На горячую линию поступили 115 звонков, многие из которых передали нашим коллегам в „Службу заботы“. Благодаря этому удалось быстро оперативно решить многие вопросы», - заявила Дмитриева.

Кроме того, Центр наблюдения посетили известные политики, депутаты, лидеры общественного мнения, а также наблюдатели из 29 стран.

«Были люди, кто профессионально занимается мониторингом и за ходом голосования в своих странах, и нам было чем удивить наших иностранных коллег», - добавила Дмитриева.

Подводя итог, она подчеркнула, что наблюдатели от Общественной палаты Московской области завершили свою работу на голосовании, но остались на участках для отслеживания за подсчетом голосов избирателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что участие в голосовании на выборах президента России приняли более 4,5 миллиона жителей. Он поблагодарил всех за сплоченность и неравнодушие. Также глава региона отметил работу 36,3 тысячи сотрудников участковых избирательных комиссий.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:45
Депутаты Мособлдумы проверили работу более тысячи избирательных участков в дни выборов президента
РИА «Новости»
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Депутаты Московской областной Думы активно следили за ходом президентских выборов в регионе и посещали участки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что общее количество УИК, работу которых проконтролировали, превысило одну тысячу.

По словам Брынцалова, в Московской области ситуация спокойная, хотя есть небольшие замечания, однако серьезных нарушений не зафиксировано.

«Безопасность усилена, чтобы свести до минимума различные нарушения», - указал Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы добавил, что депутаты во время инспекций пообщались с избирателями.

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Депутаты Мособлдума Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:11
«Явка составила более 4,5 миллиона человек». Андрей Воробьев — о выборах в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Около четырех тысяч избирательных участков завершили работу в Подмосковье. В президентских выборах принимали участие 36,3 тысячи сотрудников УИКа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.

«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», - указал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.

«Ждем результаты и верим в общую победу!» - подытожил Андрей Воробьев.

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Андрей Воробьев Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:40
Кошка Фрося проследила за президентскими выборами на избирательном участке в Лобне
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Кошка Фрося проследила за процессом президентских выборов на одном из участков в Лобне. Четвероногий член избирательной комиссии радовал избирателей в ДК «Луговая».

Кошка встречала голосующих при входе на участок, перемещалась по помещению, осматривая кабинки. Жители города при виде животного улыбались, гладили и фотографировали.

В Лобне на выборах президента работали 35 избирательных участков. Кроме того, местные жители могли заблаговременно оставить заявку, чтобы проголосовать на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Лобня Выборы президента — 2024

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