25 мая 2024, 20:28

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил премию в сфере бизнеса «Меркурон»

https://t.me/cheremisov_mk/4644
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил церемонию вручения премии «Меркурон» в Богородском городском округе. Это самое значимое событие в деловой сфере Восточного Подмосковья.

«Меркурон» - это VIII ежегодная премия, посвященная успехам в бизнесе. В этом году мероприятие было приурочено к Дню предпринимателя, который отмечается 26 мая.

Награждение прошло в Московском областном театре драмы и комедии. Церемонию открыл глава Богородского городского округа Игорь Сухин, среди почетных гостей были представители ТПП МО, органов исполнительной власти, бизнесмены и руководители компаний.

В рамках мероприятия определяли победителей в различных номинациях, включая лучшее производственное предприятие, строительство и ЖКХ, розничную и оптовую торговлю, ресторанный бизнес, туризм, а также услуги для населения.

Марк Черемисов также объявил победителя в номинации туризм. Им стал интернет магазин сувениров «Привет из Ногинска».

«В Богородском округе с каждым годом растёт количество важных предприятий, что сказывается на улучшении качества жизни граждан, а для нас это - главное. Именно поэтому важно устраивать подобные мероприятия, чтобы делиться опытом и детально рассказывать о будущем предпринимательства», - подытожил Черемисов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Мособлдума Бизнес Богородский
25 мая 2024, 20:51
Педагог из Дмитрова стала призером конкурса «Сердце отдаю детям»
Читайте нас в: Google Новости
Инструктор по физической культуре детского сада № 3 «Сказка» Ирина Обыденная заняла 2-е место в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям — 2024».

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоялось в Красногорске. В нем приняли участие 42 финалиста, которые прошли несколько испытаний: решение педагогических кейсов, проведение мастер-классов и тестирование. Впервые в этом году педагоги разрабатывали проект по социальному партнерству в допобразовании.

Министр образования Московской области Артем Охрименко отметил возросший интерес к конкурсу. В этом году в нем участвовали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, что на 32% больше, чем в прошлом году. Для поддержки работников допобразования введена выплата: победители каждой номинации получат по 100 тысяч рублей.

«Наши педагоги продолжают доказывать, что дмитровское образование - лучшее в Подмосковье. Поздравляю Ирину Обыденную с заслуженной наградой и желаю ей не останавливаться на достигнутом результате!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также финалистом регионального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024» стала Екатерина Бутакова, воспитатель дошкольного отделения «Бригантина» Яхромской школы. В августе она встретится с министром образования Московской области и поборется за право представлять регион на всероссийском конкурсе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров конкурсы
25 мая 2024, 19:54
Футбольный клуб «Химки» стал чемпионом Первой лиги
Читайте нас в: Google Новости
Футболисты клуба городского округа Химки стали чемпионами Первой лиги. Спортсмены одержали победу над командой «Черноморец» из Новороссийска со счётом 2:1.

«Химки» набрали 66 очков в 34 матчах и заняли первое место в турнирной таблице. Вторую строчку заняло махачкалинское «Динамо», которое уступило «Алании» в параллельном матче.

Спортсмены второй раз в истории стали победителями Первой лиги. Первый раз «Химки» выиграли чемпионат в 2006 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
25 мая 2024, 19:42
Спортсмены из Химок заняли призовые места на областном турнире по карате
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Каратисты Химок представили городской округ на межмуниципальных соревнованиях «Прояви характер». По итогам состязаний воспитанники химкинской Федерации карате завоевали 25 медалей — золото, серебро и бронзу.

В турнире приняли участие 500 спортсменов начальной и средней подготовки из 28 спортивных организаций.

Первое место заняли 12 каратистов, спортсмены завоевали восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Всего было разыграно 142 комплекта наград.

По итогам турнира химкинский спортивный клуб занял третье место в общекомандном зачёте.

«Ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Поздравляю всех с заслуженными медалями и желаю достижения новых спортивных высот!» - поделилась депутат местного совета Юлия Ишкова.

Ранее каратисты химкинского клуба «Чемпион» заняли первые, вторые и третьи призовые места на турнирах «Чтобы помнили» памяти мастеров карате и «Путь чемпиона». На обоих турнирах спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. В состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской и Тульской областей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Химки
25 мая 2024, 19:28
Активисты из Химок присоединились к акции по сбору вторсырья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» присоединились к акции по сбору вторсырья. Они сдали пластиковую и алюминиевую тары в специальный фандомат в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Депутат Совета депутатов Артур Каримов отметил, в Химках завершилась благотворительная акция по сбору макулатуры «С любовью к планете». За месяц удалось собрать более 600 килограммов бумаги и картона.

В акции приняли участие неравнодушные жители, волонтеры и депутатское объединение, а также воспитанники и ученики образовательных учреждений городского округа.

Благотворительная акция «С любовью к планете» прошла с 15 апреля по 15 мая. Один из пунктов приема макулатуры был также открыт в общественной приемной «Единой России» на улице Кирова, дом № 19. Вырученные средства направлены на приобретение раций десятому танковому полку, исполняющий воинский долг на специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры

Новости по теме