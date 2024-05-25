Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил премию в сфере бизнеса «Меркурон»

«Меркурон» - это VIII ежегодная премия, посвященная успехам в бизнесе. В этом году мероприятие было приурочено к Дню предпринимателя, который отмечается 26 мая.

Награждение прошло в Московском областном театре драмы и комедии. Церемонию открыл глава Богородского городского округа Игорь Сухин, среди почетных гостей были представители ТПП МО, органов исполнительной власти, бизнесмены и руководители компаний.

В рамках мероприятия определяли победителей в различных номинациях, включая лучшее производственное предприятие, строительство и ЖКХ, розничную и оптовую торговлю, ресторанный бизнес, туризм, а также услуги для населения.

Марк Черемисов также объявил победителя в номинации туризм. Им стал интернет магазин сувениров «Привет из Ногинска».

«В Богородском округе с каждым годом растёт количество важных предприятий, что сказывается на улучшении качества жизни граждан, а для нас это - главное. Именно поэтому важно устраивать подобные мероприятия, чтобы делиться опытом и детально рассказывать о будущем предпринимательства», - подытожил Черемисов.

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