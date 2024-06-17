17 июня 2024, 19:35

Депутат Мособлдумы Лев Закиров провел встречу с парламентариями из Китая

Телеканал «360»
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Депутат Мособлдумы руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров принял участие во встрече с молодыми парламентариями из КНР. Подробностями мероприятия он поделился в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Восемь молодых депутатов во главе с мэром города приехали из Китая в Россию для обмена опытом.

«Один из их спикеров, молодой депутат и по совместительству фермер, рассказал про свою деревню. Было интересно послушать, как они оценивают свою работу. То есть, у нас как оценивается работа, по принципу - сколько бюджет получил денег. Если бюджет получил много отчислений, значит, люди растут, финансы растут, регион увеличивается. В Китае это происходит по-другому», - указал Закиров.

Если в Китае у семьи 2-3 автомобиля, значит бюджет деревни, в которой она проживает, хороший и предприятия, находящиеся там, успешные. По мнению депутата Мособлдумы, подобную практику следует внедрить и в России.

Отдельное внимание Лев Закиров уделил технологиям, которые можно внедрить на территории Московской области, переняв опыт специалистов из Китая. В их числе станкостроение, робототехника, информационные технологии и другие.

«Международные отношения, мне кажется, они очень важны. Особенно сейчас, когда некоторые заявляют, что Россия якобы является агрессором. Вот эта тонкая дипломатия молодежная для нас является большой задачей», - добавил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл цех по производству средств химзащиты растений в Щелкове. Соглашение о его строительстве было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

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Депутаты Мособлдума Китай
17 июня 2024, 20:22
Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах
Пресс-служба Мытищи
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Воспитанники спортивной школы «Авангард» в Мытищах и ребята с ограничениями здоровья поучаствовали в фестивале на стадионе «Торпедо». Мероприятие прошло при поддержке администрации округа.

Всего на старт вышли 500 спортсменов из Москвы и Московской области. Состоялось несколько легкоатлетических забегов. Организатором выступил Центр адаптивной физической культуры и спорта для людей с ОВЗ «СпортЛИНия».

Также в рамках фестиваля команды из Мытищ, Москвы, Зеленограда и Ивантеевки поучаствовали в турнире по футболу среди детей с ментальными особенностями.

Участники показали высокие результаты. Эффективную методику работы с особенными детьми давно практикуют в спортивной школе «Авангард».

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Спортсмены Дети Мытищи Фестивали
17 июня 2024, 20:17
Участники СВО из Химок получат социальную поддержку в рамках госпрограммы
Администрация Химки г.о.
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Свыше 20 мер социальной поддержки положены военнослужащим из Химок. Вопрос помощи участникам специальной военной операции и их семьям обсудили на совещании с губернатором Подмосковья.

Военнослужащие могут рассчитывать на компенсацию расходов на жилье в размере 50% и на капитальный ремонт, а также льготный проезд на общественном транспорте по Москве и Подмосковью. Участникам специальной военной операции предоставят путевки в санаторий и оплатят дорогу. Кроме того, они получат ежемесячные денежные выплаты.

Меры социальной поддержки предусмотрены и для детей ветеранов боевых действий. Они смогут бесплатно посещать культурные, спортивные занятия и занятия дополнительного профиля, получать горячее питание в учебных заведениях и отдыхать в оздоровительных лагерях Московской области и на Черном море. Самые маленькие пройдут вне очереди в дошкольные отделения.

Напомним, что бойцы в Подмосковье уже получили 17 тысяч удостоверений «Ветерана боевых действий», а с ноября документ станет электронным.

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Дети Химки Ветераны Военные
17 июня 2024, 20:14
Госавтоинспекторы из Одинцова провели социальную акцию «Некуда спешить»
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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с посетителями в регистрационно-экзаменационном отделе. Акция прошла в рамках социального раунда «Некуда спешить».

Автоинспекторы напомнили посетителям о соблюдении скоростного режима и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге. Также акцентировали внимание участников акции на недопустимость нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. Еще инспекторы раздали листовки и напомнили о том, что, выбрав скоростной режим, нужно постоянно контролировать его соблюдение.

В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.

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Одинцово Правила Дороги
17 июня 2024, 19:57
Команда Next Energy представит Балашиху на областном танцевальном конкурсе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Победителем отборочного тура Второго областного конкурса «Город танцует в парках» стала команда Next Energy. Фестиваль собрал больше пяти тысяч зрителей. На сцене выступили лучшие коллективы Балашихи.

Оценивали участников заслуженный артист России, хореограф, актер и режиссер Егор Дружинин и хореограф телепроекта «Танцы» на ТНТ Вова Гудым.

«Нам очень нравится уровень фестиваля, видно, что город танцует и развивается в танцах. У ребят, выступивших на сцене, чувствовалась осознанность, не было ни одного слабого номера. Преимущественно они были в стиле хип-хоп, ребята очень органично в нем смотрелись. Они правильно передали эмоцию, показали правильную базу. Сразу понимаешь: этот стиль грамотно преподают. Думаю, что в следующем году нам будет еще сложнее определить лучших участников», - отметил Егор Дружинин.

Финал и гала-концерт Второго фестиваля «Город танцует в парках» состоится 7 сентября, город проведения организаторы пока держат в секрете.

«В Балашихе очень развито именно направление хип-хоп, еще в прошлом году мы видели много сильных коллективов, выступающих в таком стиле. А у победителя отборочного этапа в этом году номер получился нестандартным, это такой экспериментальный хип-хоп, который позволил себе хореограф. Для всех участников, безусловно, важны артистичность, синхронность, техника - все должно быть в комплексе. Финал состоится в сентябре, выбор площадки пока обсуждается. В нем соберутся ребята из разных городов Подмосковья, обменяются друг с другом опытом, а это и есть одна из главных целей фестиваля», - подчеркнул замдиректора организации «Мособлпарк» Андрей Копосов.

Региональный фестиваль «Город танцует в парках» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры и туризма Московской области и Московская областная дирекция по развитию парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха

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