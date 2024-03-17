Депутат Мособлдумы Лев Закиров оценил работу избирательного участка № 3211 в Химках
Депутат Думы Московской области Лев Закиров посетил избирательный участок № 3211 в Химках. Он отметил высокую явку избирателей и профессионализм уполномоченных наблюдателей.
Работа комиссии на участке организована в строгом соответствии с законом. Несмотря на возможность дистанционного голосования, многие жители предпочитают прийти и проголосовать лично, вместе с семьями. Лев Закиров сообщил, что проголосовал вместе с женой, используя бумажный бюллетень.
Голосование доступно как в традиционной форме на участках, так и через систему ДЭГ. Депутат муниципального Совета Алексей Федоров воспользовался последним вариантом для того, чтобы отдать свой голос. Он напомнил, что в Химках функционируют 119 избирательных участков, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют все граждане старше 18 лет. На участках обеспечена видеофиксация процесса, а за порядком следят общественные наблюдатели.
Информация о местоположении участков и кандидатах доступна на официальном цифровом сервисе Центральной избирательной комиссии России.
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