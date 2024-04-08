08 апреля 2024, 13:27

Депутат Мособлдумы Коркин вручил благодарности работникам культуры

Дарья Аюева
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Культура России — это одно из главных достояний, которое несет в себе мощный созидательный заряд и духовно сближает людей. Работники этой сферы создают шедевры музыки, живописи, литературы и обогащают нашу жизнь.

В День работника культуры сотрудников этой сферы поздравил депутат Московской областной думы Максим Коркин. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» он вручил коллективу награды.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать работникам культуры неиссякаемого вдохновения и творческого порыва, и чтобы ваш труд всегда находил горячий отклик в сердцах наших граждан», - добавил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Депутаты Мособлдума
08 апреля 2024, 13:21
Студенты из Коломны стали серебряными призерами международного конкурса эссе
Министерство образования МО
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Команда студентов Коломенского государственного социально-гуманитарного университета заняла второе место в международном конкурсе эссе на английском языке «Единство в различии». В нем участвовали учащиеся второго курса.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты Сергей Семенов, Алина Синицина и Лидия Пронина представили работу на тему образования в России и Великобритании. Их научным руководителем стала доцент кафедры иностранных языков Наталья Киселева.

Конкурс проводится ежегодно, его генеральный директор - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино, а организатор - образовательная компания RELOD.

«Поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов в изучении иностранных языков», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Коломна Студенты конкурсы
08 апреля 2024, 13:19
Андрей Воробьев озвучил предложения по кадровым переменам в правительстве Подмосковья
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Губернатор Андрей Воробьев озвучил кадровые перемены в правительстве Подмосковья. Он предложил рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается всем, что связано с внутренней политической жизнью региона. Также инициативы затронули должности Ильи Бронштейна и Артема Ахременко.

«Прошу депутатов рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона Илью Бронштейна, который занимается образованием, а на министра - Артема Ахременко, он давно вовлечен в систему образования и воспитания», - сказал Андрей Воробьев.

Он озвучил инициативы по кадровым перестановкам на заседании правительства Московской области.

«Также прошу рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами в нашем регионе», - добавил он.

Ранее уникальный Информационный центр Подмосковья назвали передовым опытом в стране.

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Андрей Воробьев
08 апреля 2024, 13:08
Подмосковье выделит более 13 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2024 году
Unsplash
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Программу ремонта муниципальных и региональных дорог разработали в Подмосковье на 2024 год. На обновление покрытия выделят свыше 13 миллиардов рублей. К работам приступят, когда в регионе установится плюсовая температура.

В этом году рабочие заменят более тысяч километров асфальтового покрытия. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, основные участки, где в первую очередь требуется ремонт, определили на основе обращений жителей.

«Со своей стороны депутаты Мособлдумы будут контролировать ход работ в своих избирательных округах», - добавил спикер.

Ознакомиться с программой ремонта дорог можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Мособлдума
08 апреля 2024, 12:52
Свыше 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю парки Подмосковья посетили 1,6 миллиона человек. Самым популярным местом отдыха стала «Пехорка» в Балашихе.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в будние дни парки посещали от 158 до 262 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 388 тысяч гостей, а всего за выходные их посетили 657 тысяч жителей.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

За неделю парк «Пехорка» в Балашихе посетила 61 тысяча гостей. Еще по 57 тысяч побывали в парке Толстого в Химках и Центральном парке Пушкино, 48 тысяч - в парке Мира в Мытищах, 39 тысяч - в Сестрорецком в Клину и 37 тысяч - в Фабричном в Истре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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