Депутат Мособлдумы Коркин вручил благодарности работникам культуры

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В День работника культуры сотрудников этой сферы поздравил депутат Московской областной думы Максим Коркин. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» он вручил коллективу награды.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать работникам культуры неиссякаемого вдохновения и творческого порыва, и чтобы ваш труд всегда находил горячий отклик в сердцах наших граждан», - добавил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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