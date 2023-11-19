19 ноября 2023, 02:00

Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения

Алёна Жамкова
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.

«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», - заявил парламентарий.

Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Орехово-Зуево
18 ноября 2023, 22:35
Школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие
Читайте нас в: Google Новости
Средняя школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие со дня основания. По этому поводу подготовили большой концерт.

«Юбилей действительно очень большой - 85 лет, но школа ведь всегда молодая, ей всегда 11. Это 11 ступеней от первого звонка и до выпускного, поэтому хочется пожелать своим коллегам, своей команде успехов, ученикам - процветания, а нашим ветеранам - здоровья. И пусть все будут счастливы и встречают еще не последний юбилей с нами», - сообщила директор СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Погодина Эвелина Горбунова.

Учителям вручили цветы и почетные награды. Отпраздновать юбилей вместе с педагогами приехали администрации округа и области, а также коллеги и творческие коллективы.

«Хочется пожелать учителям успехов, профессиональных побед, ученикам прочных знаний, и быть всегда открытыми к этим знаниям, ветеранам выпускникам и родителям, быть активными в делах школы, потому что ваша активность и ваша вовлеченность конечно помогает развиваться школе и становиться только лучше», - заявила замглавы округа Светлана Малыхина.

Концертную программу от творческих коллективов дополнили выступления учеников и учителей. Поэтический театр «Элегия» порадовал зрителей своими миниатюрами. Бурные аплодисменты прозвучали и в адрес учителей.

Никого не оставили равнодушными эмоциональные и яркие номера от концертного ансамбля «Песен-Град», ансамбля танца «Калинка», вокальной эстрадной студии «Женский каприз» и детского ансамбля танца «Варенье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
18 ноября 2023, 22:29
Выездную администрацию провели в поликлинике № 2 в Реутове
Читайте нас в: Google Новости
В городской поликлинике № 2 в Реутове глава города Станислав Каторов вместе с главным врачом Реутовской городской больницы Александром Алексеевым провели встречу с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«На этот раз в ходе „выездной администрации“ поговорили с жителями о качестве предоставления медицинского обслуживания. Только за последний год в Реутове открыли пристройку к поликлинике № 1, завершили капитальный ремонт рентген-кабинета и в детской поликлинике на Юбилейном проспекте, открыли филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. Владимирского, снизили количество жалоб по вопросам здравоохранения на 40%, продолжаем внедрять работу искусственного интеллекта, отремонтировали и открыли Реабилитационный центр, обновили фасад терапевтического корпуса больницы, приступили к ремонту хирургического корпуса и многое другое», - рассказал глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что в ходе «выездной администрации» жители задавали вопросы об упрощении системы заполнения больничных карточек, о записи на прием к врачу, о поставке дополнительного тяжелого оборудования и многом другом.

«Все вопросы, озвученные на встрече, взяты на мой личный контроль и будут решены совместно со специалистами Реутовской городской больницы в ближайшее время», - подытожил глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что общение с жителями в формате «выездной администрации», где каждый желающий может задать интересующий вопрос, внедрен в Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Выездные администрации» подразумевают присутствие на встрече не только главы города и его профильный заместителем, но и руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Реутов
18 ноября 2023, 22:23
Первая тренировка «долголетов» прошла на обновленном стадионе «Спартак» в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Скандинавская ходьба в Серпухове популярна. Благодаря проекту «Активное долголетие» почитателей этого полезного занятия становится все больше. На стадионе «Спартак» после реконструкции прошла первая тренировка участников проекта.

Валентина Малахова занимается скандинавской ходьбой третий год.

«Движение - это основа жизни, и здесь мы еще и общаемся под руководством нашего тренера. Перед началом всех занятий у нас проходит разминка», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Валентина Малахова.

На занятия приходят мужчины и женщины разного возраста - от 60 до 85 и даже старше.

«Пока ноги ходят», - пошутила инструктор по ходьбе Татьяна Гордеева.

После разминки активисты выходят на лесные тропы, где проходят по два-четыре километра. В конце тренировки - заминка.

«Группа эта существует давно, еще когда не было проекта „Активное долголетие“, а была программа „Университет третьего возраста“. Уже тогда существовала группа скандинавской ходьбы, но благодаря проекту губернаторскому „Активное долголетие“ Подмосковья в группу все больше и больше стало приходить желающих заниматься скандинавской ходьбой», - сообщила Гордеева.

Тот, кто раньше ходьбой не занимался, но хотел бы примкнуть к физкультурной группе «Активное долголетие», может написать заявление в Комплексном центре социального обслуживания «Серпуховский». Прокат палок - бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Активное долголетие
18 ноября 2023, 22:03
Фестиваль духовной и физической культуры прошел в Наро-Фоминске
Читайте нас в: Google Новости
В ФОКе «Мелодия» в Наро-Фоминске прошел окружной фестиваль по духовной и физической культуре. Участники соревновались в стритболе, минифутболе, шахматах, шашках, настольном теннисе и веселых стартах. Из числа участников четыре команды — из Апрелевки, по одной из Наро-Фоминска и Москвы.

Состязания проходили под эгидой областной программы «Наше Подмосковье».

«Радостно видеть ребят, которые приезжают из года в год, также новые команды появляются. Также этом году география расширилась, Крекшино школа приехала», - сообщил муниципальный депутат Дмитрий Кожушко.

Юные спортсмены не видят преград на пути. Несмотря на поветрие, подкосившие участников некоторых команд, турнирная таблица по каждому виду спорта была заполнена, и соревнования полноценно состоялись.

«Что замечательно, дети на фестивале находят новых друзей, впоследствии они прекрасно общаются, смотрят на умение других, стараются как-то подтягивать себя в спорте, в учебе», - рассказал автор и главный судья фестиваля Александр Дзюрский.

По словам самих участников, для них фестиваль это не просто повышение соревновательного и командного духа, а путь в профессиональный спорт.

«Я хочу научиться играть в баскетбол, когда вырасту, хочу пойти играть в лигу, чтобы, когда видели, гордились моими победами, и хочу стать лучшей баскетболисткой… Я хочу пожелать своей команде, чтобы они всегда играли и старались, и думали, что мы идут к победе», - рассказала ученица школы № 7 из Наро-Фоминска Полина.

«У нас очень интересно олимпиада построена. Помимо спорта у нас есть еще два конкурса, которые не укладываются в спортивную программу - это интеллектуальный конкурс, где дети отвечают на 20 вопросов тура, где есть духовно-нравственный, патриотический блок, история, русский язык, литература и на логику. Второе - это творческий конкурс, где дети за ранее заданные темы пишут картины, которые потом защищают в прозе, стихах. И это мы объединили в один фестиваль», - сообщил иерей, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино Валерий Васильев.

На следующие года организаторы готовят более интересные и обширные программы, чем планируют привлечь большее количество участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спортсмены

Новости по теме