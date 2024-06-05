Депутат Мособлдумы Голубев: налоговая реформа не ограничит права граждан

Он отметил, что налоговая реформа стала неизбежной, так как, на его взгляд, существующая система требует усовершенствования. По его словам, принцип реформы отвечает интересам справедливости, поскольку больше зарабатывающие граждане будут платить больше.

В то же время, он подчеркнул, что это изменение не ограничит права граждан. Он напомнил о том, что в других странах, как, например, в Китае и западных государствах, налоговая ставка составляет почти 50%, в то время как в России лица с доходом более 50 миллионов рублей будут облагаться налогом всего лишь в размере 22%.

По его мнению, важно не только собирать налоги, но и эффективно использовать их. Новые доходы, полученные за счет реформы, будут направлены на поддержку различных социальных программ, включая строительство больниц, программы материнства и молодежи, онкологическую и другие медицинские программы.

«И я убежден, что сегодня те цели, которые реформой были заявлены, будут обязательно достигнуты», - подчеркнул Голубев.

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