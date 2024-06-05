05 июня 2024, 20:16

Депутат Мособлдумы Голубев: налоговая реформа не ограничит права граждан

Unsplash
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Совет Госдумы 3 июня рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд законопроектов, предложенных правительством и нацеленных на улучшение налоговой системы. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев поделился мнением о текущей налоговой реформе.

Он отметил, что налоговая реформа стала неизбежной, так как, на его взгляд, существующая система требует усовершенствования. По его словам, принцип реформы отвечает интересам справедливости, поскольку больше зарабатывающие граждане будут платить больше.

В то же время, он подчеркнул, что это изменение не ограничит права граждан. Он напомнил о том, что в других странах, как, например, в Китае и западных государствах, налоговая ставка составляет почти 50%, в то время как в России лица с доходом более 50 миллионов рублей будут облагаться налогом всего лишь в размере 22%.

По его мнению, важно не только собирать налоги, но и эффективно использовать их. Новые доходы, полученные за счет реформы, будут направлены на поддержку различных социальных программ, включая строительство больниц, программы материнства и молодежи, онкологическую и другие медицинские программы.

«И я убежден, что сегодня те цели, которые реформой были заявлены, будут обязательно достигнуты», - подчеркнул Голубев.

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Доходы Налоги Депутаты Мособлдума
05 июня 2024, 21:09
Статистику рождаемости с начала года опубликовали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Больницы Московской области зарегистрировали рождение свыше 15 тысяч мальчиков и чуть меньше 14,5 тысячи девочек. Министерство социального развития Подмосковья приводит соответствующую статистику на основе информации с начала 2024 года.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье ежегодно рождается более 70 тысяч детей.

«И тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья - многодетная», - добавила Людмила Болатаева.

При этом в регионе предоставляется комплексная услуга, которая помогает родителям легко получить первичные документы на ребенка, а также выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье». Все эти процедуры проводятся оперативно и без лишних хлопот, прямо в родильной палате.

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Статистика Дети Больницы Семья
05 июня 2024, 21:06
Фехтовальщики из Химок стали победителями турнира «Сурские клинки»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной школы олимпийского резерва выступили от Химок на турнире по фехтованию «Сурские клинки». Они стали чемпионами как в личных, так и в командных программах. Всего за победу боролись свыше 240 участников.

Золото в своих возрастных категориях заслужили Лазарев и Виктория Точенова. Серебро среди девочек до 12 лет взяла Анастасия Пудова. В командных зачетах в той же группе победителями в составе сборной Подмосковья стали Мария Гриценко, Виктория Точенова и Анастасия Пудова. Среди мальчиков - Даниил Песков и Матвей Власов. Третье командное место в старшей группе заняли Алиса Агапова, Кристина Ильина, Мария Луценко и Юлия Щербакова, а в младшей - Ксения Карасева, Александра Кузьмина, Ева Орлова и Елизавета Поликарпова.

«В городском округе Химки „Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию“ одна из немногих в нашей стране специализируется по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. За период ее действия воспитана целая плеяда блестящих спортсменов - победителей и призеров первенств России, Европы, мира, Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров, входящих в зачет Кубков мира», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Всего участие в турнире приняли 140 фехтовальщиков в возрасте до 15 лет и свыше 100 спортсменов до 12 лет. Они соревновались за восемь комплектов медалей.

Напомним, что фехтовальщики из Химок ранее взяли серебро и бронзу на Открытом чемпионате союзного государства по фехтованию в Минске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Химки Золото
05 июня 2024, 20:55
Новые корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове в 2027 году
Главгосстройнадзор МО
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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области получили уведомление о начале строительства девятиэтажных корпусов № 2.1 и № 2.2 в рамках ЖК «Резиденция Сколково» в поселке Заречье в Одинцове. Застройщиком микрорайона является компания «СЗ Резиденции Сколково».

По данным проекта, корпус № 2.1 будет вмещать 215 квартир на площади застройки 2,6 тысячи квадратных метров, а корпус № 2.2 - 256 квартир на площади застройки 3,2 тысячи квадратных метров. В планах предусмотрены подземные парковки, коммерческие помещения с отдельным входом, а также колясочные и кладовые.

Дворовые площадки разрабатываются в концепции «двор без машин» с обширной детской и спортивной инфраструктурой. Всего в микрорайоне будет построено 12 корпусов. Планируемая дата завершения строительства - второй квартал 2027 года.

На территории комплекса уже построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест соответственно. В 2026 году планируется возведение школы на 750 учеников.

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Одинцово Строительство Квартиры
05 июня 2024, 20:52
Максимальные баллы по ЕГЭ получили 10 школьников из Мытищ
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Стали опубликованы первые результаты Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе. Стобалльниками стали 10 школьников из Мытищ.

Максимальный балл по химии получили трое одиннадцатиклассников из школы № 6 и «Классика-М». Шесть выпускников набрали по 100 баллов по литературе. Они обучались в школах № 10, 19, 32, 33, а также в международной гимназии в Новых Вешках. Наивысший балл по химии получил ученик школы № 19.

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ЕГЭ Мытищи Школьники Экзамены Литература

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