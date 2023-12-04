Депутат Мособлдумы Ефимов встретился с социальными предпринимателями на слете в Балашихе

С приветственным словом к участникам слета обратился председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов. Он отметил важность развития социального предпринимательства в Подмосковье и напомнил о мерах поддержки. Это субсидии, гранты, льготные кредиты и многое другое.

«В текущем году на предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям в регионе предусмотрено 211,9 миллиона рублей. В этом году гранты получили 433 предпринимателя в том числе - 305 социальных предпринимателя, и 128 молодых предпринимателя. Общая сумма грантов составила 211 миллион рублей», - сказал он.

По словам модератора пленарной сессии Сергея Просветова, форум продлится целый день - программа рассчитана до позднего вечера и включит в себя несколько сессий на разные темы.

«Сначала мы обсудим общую проблематику, в том числе меры поддержки и мировую практику. Затем параллельно пройдут несколько сессий, где разберем, например, как создать успешный маркетплейс, повысить продажи с сайта добрые дела и методы продвижение бизнеса в социальных медиа. Помимо получения знаний и новых компетенций, главная задача сегодняшнего форума - это, конечно, общение, обмен опытом, наработка полезных бизнес связей и контактов», - сказал он.

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