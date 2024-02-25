Депутат Мособлдумы Ефимов пообещал помочь девочке-инвалиду из Балашихи
Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел традиционную встречу с жителями в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». За помощью к депутату обратилась мама девочки-инвалида, которая нуждается в материальной помощи для успешной реабилитации ребенка.
По ее словам, дочери необходим специальный матрас.
«Его необходимо приобрести, чтобы продолжать укрепление позвоночника, он стоит более пятидесяти тысяч рублей. Это достаточно большая сумма для нашей семьи», - пояснила женщина.
Тарас Ефимов пообещал направить ходатайство в управление социальной защиты для оказания максимальной помощи для мамы и ее ребенка.
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