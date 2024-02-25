25 февраля 2024, 18:24

Депутат Мособлдумы Ефимов пообещал помочь девочке-инвалиду из Балашихи

Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе
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Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел традиционную встречу с жителями в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». За помощью к депутату обратилась мама девочки-инвалида, которая нуждается в материальной помощи для успешной реабилитации ребенка.

По ее словам, дочери необходим специальный матрас.

«Его необходимо приобрести, чтобы продолжать укрепление позвоночника, он стоит более пятидесяти тысяч рублей. Это достаточно большая сумма для нашей семьи», - пояснила женщина.

Тарас Ефимов пообещал направить ходатайство в управление социальной защиты для оказания максимальной помощи для мамы и ее ребенка.

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Инвалиды Балашиха
25 февраля 2024, 19:03
Капремонт ремонт асфальтобетонного покрытия на пяти улицах проведут в Лобне
Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о планах по ремонту дорог. В общей сложности в Лобне приведут в порядок более 3,5 километра асфальтобетонного покрытия.

Весной и летом в городе будет проходить ямочный ремонт. Обследование дорожного полотна проведут как только сойдет снег.

«В этом году проведем капремонт пяти дорог. Работы будут вестись на улицах Чехова, Юбилейной, Победы, Рабочей, Можайского. Чехова победила в народном голосовании на портале „Добродел“, остальные дороги выбирались исходя из их состояния и близости социальных объектов», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

В этом году также планируется завершить работы на Лобненском шоссе и строительство съездов Северного обхода.

Ранее глава городского округа Лобня Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня Дороги Ремонтные работы
25 февраля 2024, 18:25
Масштабные работы по очистке крыш от снега и наледи проведут в Лобне
Медиасток.рф
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Жительница Лобни обратилась с жалобой на состояние крыши и протечки в своей квартире. Первый заместитель главы Евгений Аптекин осмотрел дом № 9 на улице Лермонтова.

На этот адрес выезжала комиссия управляющей компании и представители подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом крыши и перекрытий.

Планируется провести работы по удалению наледи с крыши. Из-за низкого качества шиферной кровли требуется тщательный подход. Для выполнения работ будет использована специальная вышка.

Специалисты сольют воду из натяжного потолка в квартире, а представители управляющей компании составят акт для возмещения ущерба.

На крыше дома будут аккуратно удалять наледь и проводить временные кровельные работы для устранения протечки до начала капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Лобня
25 февраля 2024, 17:04
Подачу воды в 10 домов в Красногорске возобновят к вечеру 25 февраля
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Жители десяти многоквартирных домов на улице Чайковского в Красногорске временно остались без воды из-за утечки на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Воду отключили в Красногорске на улице Чайковского, 12А, в 10 многоквартирных домах, Строительном проезде, 4, Железнодорожной улице, в домах 1, 2, 3, 4, 5, 6.

«Сотрудники АО „Водоканал“ оперативно проводят необходимые ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить к 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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Красногорск ЖКХ
25 февраля 2024, 16:19
Масштабная уборка снега началась на улицах городского округа Шатура
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Уборку снега на дорогах и тротуарах Академической улицы начали 25 февраля сотрудники коммунальных служб в городском округе Шатура. В администрации предупредили о возможных временных ограничениях дорожного движения.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Александра Титова, жителям стоит заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда.

«Возможны временные ограничения движения на участках улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта жителей призываем проявлять понимание и соблюдать указания соответствующих служб», - рассказал Титов.

На улице работают автопогрузчики и грузовые машины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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ЖКХ Шатура

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