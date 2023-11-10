Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын провел прием жителей в Мытищах
Депутат Московской областной думы Денис Перепелицын провел личный прием граждан в Мытищах. Пять жителей округа обратились к депутату, чтобы решить свои вопросы.
Вопросы, с которыми горожане пришли на прием, касались различных мер поддержки. Одна заявительница обратилась за помощью в улучшении жилищных условий. Другая попросила оказать содействие в получении российских документов.
Кроме того, один из граждан предложил открыть в школе № 27 парту памяти в честь погибшего в зоне специальной военной операции бойца.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.
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