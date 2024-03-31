Депутат Мособлдумы Черемисов принял участие в обсуждении проекта «Светлый город»
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с коллегами принял участие в выездном совещании Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Они обсудили реализацию проекта «Светлый город».
Специалисты провели оценку выполнения мероприятий проекта «Светлый город» в прошлом году и наметили планы на этот год. Кроме того, оценили эффективность деятельности организаций, занимающихся содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом систем наружного освещения муниципальных образований.
«Совместная работа Комитета - одна из важных составляющих при улучшении качества жизни граждан Подмосковья», - указал Марк Черемисов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.
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