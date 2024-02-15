15 февраля 2024, 15:06

Депутат Мособлдумы Черемисов посетил спартакиаду призывной молодежи в Богородском округе

Telegram-канал депутата Мособлдумы Марка Черемисова
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил зимнюю спартакиаду допризывной и призывной молодежи Богородского городского округа. Мероприятие проводится для улучшения системы военно-патриотического воспитания.

Соревнования проходили в центре допризывной подготовки молодежи Богородского городского округа и СОК «Знамя». На мероприятии присутствовали заместитель главы округа Олег Шойко, начальник управления по физической культуре и спорту Юрий Цегельный и председатель местной общественной организации ветеранов Николай Огибалов.

Участники спартакиады соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места, подтягиваниях на перекладине, лыжных гонках, а также в командных дисциплинах.

«Эти соревнования - не просто демонстрация своей физической подготовки. Вы подаете пример и показываете, что наша молодежь здоровая, активная, спортивная и патриотичная», - подчеркнул Марк Черемисов.

Он пожелал участникам соревнований удачи и успехов во всех начинаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Молодежь Депутаты Богородский
15 февраля 2024, 15:50
Министерство ЖКХ Подмосковья обеспечит ветеринарной помощью найденного на мусорке кота Вольта
Мин ЖКХ
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Министерство ЖКХ Подмосковья обеспечит абонементом на бесплатное ветеринарное обслуживание водителя мусоровоза Бориса Галишникова, который обнаружил на контейнерной площадке кота Вольта редкой породы. Мужчина принял решение оставить животное себе.

Представители Министерства ЖКХ Подмосковья не смогли пройти мимо бесчеловечного отношения к животному и приняли решение оказать помощь водителю, обнаружившему кота.

«Министерство ЖКХ Московской области выражает благодарность Борису Галишникову за высокий профессионализм в работе водителя, который проявился в неравнодушии и человечности при выполнении должностных обязанностей», - указал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что в семье Галишниковых несколько спасенных животных. Кроме ветеринарного сертификата, водителю передадут годовой запас корма для кота от регионального оператора по обращению с ТКО Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск».

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Водитель обнаружил кота на одной из мусорных площадок в Раменском городском округе. Животное находилось в коробке, накрепко заклеенной скотчем, и не могло самостоятельно выбраться.

Коты Животные Раменское
15 февраля 2024, 15:44
Свыше 18 тысяч дворников вывели на расчистку улиц Подмосковья от снега
ГУСТ МО
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Сильный снегопад продолжается в Подмосковье и уже принес сугробы до 14 сантиметров в некоторых городских округах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в ГУСТ Московской области.

Техника и дворники работают с пяти часов утра. В уборке дворов и улиц задействовали более 18 тысяч специалистов и свыше 1,5 тысячи тракторов с погрузчиками.

Чтобы эффективнее очищать городские пространства, в округах привлекли дополнительные силы: еще 2,3 тысячи человек и 353 машины. С уборкой помогают крупные производственные предприятия, ресурсные и частные организации.

На особый контроль в Подмосковье поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. Для этого привлекли ресурсы компаний «Мосэнерго» и «Мособлгаз». 309 сотрудников оказывают помощь в расчистке снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

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ЖКХ Снегопад
15 февраля 2024, 15:04
Арсений Скворцов и София Карпенко из Старой Купавны стали вице-чемпионами мира по спортивным бальным танцам
из личного архива Арсения Скворцова
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Исполнители спортивных бальных танцев Арсений Скворцов и София Карпенко из Старой Купавны вновь отличились на чемпионате мира. Они стали вице-чемпионами, уступив первую строчку хозяевам турнира — танцевальной паре из Казахстана.

В прошлом году ребята завоевали золото на мировом турнире по версии WDC AL в категории «Юниоры-2» по программе 10 танцев. В этом году до победы им не хватило совсем немного.

«Просто в этом году были более сильные соперники, поэтому так получилось, что мы стали вторыми. Я чувствую ответственность чемпиона мира, вице-чемпиона мира, нельзя теперь уходить назад и сдаваться - только вперед», - поделилась София Карпенко.

Родители привели их в танцы, когда Арсению и Софии было шесть лет. К соревнованиям их готовят тренеры Галина Малкина и Роман Фадеев.

«Они сделали все возможное, все что умеют, они показали чемпионский танец и должны были забрать эту победу. Мы ехали на турнир, и знали куда мы едем. Знали, кто наши принципиальные соперники, и что победить их на домашнем турнире будет очень сложно», - сказала Галина Малкина.

Впереди у Арсения Скворцова и Софии Карпенко еще несколько крупных турниров. Один из них пройдет в октябре в Англии. Победа там - главная спортивная мечта для ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках напроекта «Спорт - норма жизни».

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Казахстан Спортсмены Богородский
15 февраля 2024, 15:00
Новый аппарат для рентгена установили в травмпункте в Мытищах
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Травмпункт больницы в Мытищах получил новый аппарат для рентгена. На нем смогут проводить около 80 исследований в день.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на закупку техники и ремонт кабинета направили около 20,3 миллиона рублей.

«Качественная и быстрая диагностика - ключевой фактор успешного лечения. До конца года мы планируем закупить в наши медучреждения 85 новых цифровых рентген-аппаратов», - сказала она.

Рентген-кабинет в травмпункте работает круглосуточно. Снимки с него передают на сервер, где его может посмотреть любой врач больницы. Аппарат обладает низкой лучевой нагрузкой и дает изображение в высоком качестве.

«Новое оборудование значительно сокращает время для диагностики пациента. Наши рентген-лаборанты обучены работать на цифровых рентген-аппаратах. В травмпункте очень важно быстро и правильно поставить диагноз, чтобы начать лечение, в том числе и оперативное», - сказал заведующий травмпунктом Никита Поляков.

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