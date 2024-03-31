31 марта 2024, 18:52

Депутат Мособлдумы Черемисов обсудил с жителями благоустройство Лосино-Петровского округа

https://t.me/cheremisov_mk/4433
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов провел очередной прием жителей городского округа Лосино-Петровский. На таких встречах, как правило, обсуждаются вопросы, связанные с ЖКХ и социальной помощью.

Люди приходят не только с просьбами о поддержке, которую парламентарий всегда готов предоставить, но и чтобы поделиться своими проблемами. Прием жителей проходил при участии начальника управления ЖКХ по городскому округу Лосино-Петровский Алексея Шведова и депутата Совета депутатов Михаила Попова.

Жительница Лосино-Петровского Наджми Джуразода обратилась к народному избраннику. Женщина, страдающая онкологией, воспитывает внука после гибели его родителей. Она попросила помощи, и этот вопрос был взят на контроль.

Другая жительница, Татьяна, обсудила вопрос благоустройства и попросила организовать хоккейную коробку во дворе на улице Свердлова. Она отметила также нехватку бесплатных детских спортивных секций, библиотек и молодежных центров в городе. Вместе они обсудили возможные пути решения этих проблем.

Марк Черемисов отдельно подчеркнул, что для него личные встречи с жителями являются самым эффективным способом узнать о проблемах.

«Я всегда на связи с жителями и стараюсь помочь каждому по мере возможности!» - подытожил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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Депутаты Лосино-Петровский
31 марта 2024, 18:22
Форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента провели в Шатуре
Евгения Чиркунова
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Двухдневный форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента прошел в Шатуре. Мероприятие провели на базе лагеря «Терра Ностра».

Молодые политики организовали обучающий интенсив, спланировали совместную работу и пообщались с председателем Совета депутатов округа Дмитрием Яниным. Каждый из участников поделился информацией о своем районе и текущих инициативах в рамках молодежной политики.

Форум провели по инициативе Молодежного парламента Большой Шатуры, который возглавляет Евгения Чиркунова. В региональном парламенте она занимает пост заместителя по проектной работе.

«Мы были очень рады принять у нас в гостях ребят из разных городов нашего Подмосковья. Несмотря на то, что сформировались мы относительно недавно, команда уже показывает отличные результаты», - подчеркнула Евгения Чиркунова.

Она также поблагодарила лагерь «Терра Ностра» за организацию мероприятия и теплый прием, добавив, что все участники остались в восторге.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура
31 марта 2024, 18:20
Сборная Подмосковья победила на национальном первенстве России по гандболу
Училище олимпийского резерва № 4 Московской области
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Сборная Московской области одержала победу на первенстве России по гандболу среди юношей до 17 лет. В финальном матче подмосковной команде удалось одолеть сборную из российской столицы.

На финальной стадии соревнований выступили 12 команд, разделенных на две группы. В борьбе за призовые места участвовали команды из различных областей России, включая Московскую, Саратовскую, Самарскую, Волгоградскую, Челябинскую, Ленинградскую области и другие.

Сборная Подмосковья, возглавляемая тренером Александром Коваленко, одержала уверенную победу над командой из Москвы со счетом 39:19.

Первенство России по гандболу среди юношей до 17 лет прошло в городе Салават в Республике Башкортостан. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
31 марта 2024, 17:07
Круглый стол «Разговоры о спорте» провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках состоялся первый круглый стол «Разговоры о спорте». На нем отметили лучших воспитанников спортивной школы в этом учебном году.

В ходе обсуждения особое внимание уделили последним успехам химкинских фехтовальщиков, завоевавших свыше десяти медалей на чемпионате Московской области по фехтованию. Среди победителей - представители спортшколы олимпийского резерва Химок: Виктория Точенова, Даниил Песков, Савелий Лазарев и Кристина Ильина.

Участниками дискуссии стали первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов, заслуженный тренер России Юрий Семин, а также родители воспитанников спортшколы.

Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул значимость массового спорта и физической культуры для формирования здорового образа жизни. Он также отметил важность совместных усилий родителей и тренеров в мотивации детей к занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
31 марта 2024, 16:55
Депутат Мособлдумы Черемисов принял участие в обсуждении проекта «Светлый город»
https://t.me/cheremisov_mk/4423
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с коллегами принял участие в выездном совещании Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Они обсудили реализацию проекта «Светлый город».

Специалисты провели оценку выполнения мероприятий проекта «Светлый город» в прошлом году и наметили планы на этот год. Кроме того, оценили эффективность деятельности организаций, занимающихся содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом систем наружного освещения муниципальных образований.

«Совместная работа Комитета - одна из важных составляющих при улучшении качества жизни граждан Подмосковья», - указал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Депутаты Мособлдума

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