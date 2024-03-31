Депутат Мособлдумы Черемисов обсудил с жителями благоустройство Лосино-Петровского округа

Люди приходят не только с просьбами о поддержке, которую парламентарий всегда готов предоставить, но и чтобы поделиться своими проблемами. Прием жителей проходил при участии начальника управления ЖКХ по городскому округу Лосино-Петровский Алексея Шведова и депутата Совета депутатов Михаила Попова.

Жительница Лосино-Петровского Наджми Джуразода обратилась к народному избраннику. Женщина, страдающая онкологией, воспитывает внука после гибели его родителей. Она попросила помощи, и этот вопрос был взят на контроль.

Другая жительница, Татьяна, обсудила вопрос благоустройства и попросила организовать хоккейную коробку во дворе на улице Свердлова. Она отметила также нехватку бесплатных детских спортивных секций, библиотек и молодежных центров в городе. Вместе они обсудили возможные пути решения этих проблем.

Марк Черемисов отдельно подчеркнул, что для него личные встречи с жителями являются самым эффективным способом узнать о проблемах.

«Я всегда на связи с жителями и стараюсь помочь каждому по мере возможности!» - подытожил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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