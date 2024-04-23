Депутат Мособлдумы Брынцалов встретился с молодежным парламентом

Брынцалов подчеркнул значимость единства в ключевых вопросах, отметив, что сейчас на кону стоит существование России. Он выразил признательность молодым людям за их активное участие в помощи и поддержке гуманитарных миссий.

Он также отметил важную роль молодежного парламента в развитии области, подчеркнув, что молодые парламентарии - кадровый резерв для реализации значимых социальных проектов. Он поздравил молодежь с предстоящим праздником, выразив пожелания успехов и реализации планов.

В ходе встречи молодые парламентарии задали вопросы Игорю Брынцалову о международном сотрудничестве и развитии межнациональных отношений.

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