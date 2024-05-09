Депутат Мособлдумы Брынцалов поздравил жителей Балашихи с 9 Мая

Брынцалов поздравил собравшихся с Днем Победы и подчеркнул, что в 1945 году эта победа была дорого оплачена советским народом. По его словам, за 1418 дней войны погибло порядка 27 миллионов граждан. Однако народ был полон веры и решимости одержать победу. Именно благодаря вере и сплоченности удалось добиться поставленной цели.

«Правда всегда побеждает. Вера всегда с нами. И сегодня, как и в 1941–1945 годы, мы все объединились, чтобы вновь победить», - добавил Брынцалов.

Глава округа Сергей Юров отметил, что более 20 тысяч жителей Балашихи ушли на фронт в годы войны и половина из них не вернулась. Сегодня жители округа снова встают на стражу не только родного города, но и всей страны.

«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, все жители нашего города, семьи военнослужащих, волонтеры, каждый в меру своих возможностей делает всё для того, чтобы приблизить нашу победу», - отметил Сергей Юров.

После выступления высокопоставленных гостей участники митинга перешли к главной части торжественных мероприятий - возложению цветов к обелиску. Собравшиеся неравнодушные граждане почтили минутой молчания память погибших в годы войны, а также солдат, отдавших свои жизни в зоне специальной военной операции, защищая интересы России.

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