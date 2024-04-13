Депутат Мособлдумы Барсуков представил законопроект в сфере муниципальной службы

В городском округе Химки с 15 по 19 апреля пройдет тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные депутаты, сотрудники профильных ведомств и представители Госжилинспекции проконсультируют горожан на площадке местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юлия Ишкова напомнила о регулярных приемах граждан в Химках, где депутаты помогают горожанам с различными вопросами, включая ЖКХ, благоустройство, социальную поддержку, медицинские и юридические услуги.

Она также подчеркнула, что в Химках депутаты активно общаются с жителями не только лично, но и через общедомовые чаты. Эта практика введена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который гласит: «житель всегда прав».

Для записи на прием следует обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу улица Кирова, дом 19 или позвонить по телефону: 8 (916) 683-08-27. Прием проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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