Депутат Мособлдумы Андрей Голубев передал лекарства для бойцов СВО

Депутат передал волонтерам лекарства на сумму более 10 тысяч рублей. Их получило движение «Кашира-Ступино: Поможем нашим ребятам вместе». ⁣⁣Добровольцы закупают гуманитарную помощь на личные средства уже два года.

Волонтеры занимаются пошвом одежды и экипировки, изготавливают сухпайки, защитные накидки, формируют аптечки и многое другое. Внести свой вклад в общее дело может каждый желающий, сбор проходит по субботам в доме притча Успенского собора в Кашире 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о комплексной участников СВО в фонде «Защитники Отечества». Ее прошли уже почти 100 человек.

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