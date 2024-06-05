05 июня 2024, 10:56

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев передал лекарства для бойцов СВО

Илья Фролов
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Депутат Мособлдумы Андрей Голубев передал очередную партию лекарств для бойцов СВО. Из них сформируют аптечки, которые направят на передовую.

Депутат передал волонтерам лекарства на сумму более 10 тысяч рублей. Их получило движение «Кашира-Ступино: Поможем нашим ребятам вместе». ⁣⁣Добровольцы закупают гуманитарную помощь на личные средства уже два года.

Волонтеры занимаются пошвом одежды и экипировки, изготавливают сухпайки, защитные накидки, формируют аптечки и многое другое. Внести свой вклад в общее дело может каждый желающий, сбор проходит по субботам в доме притча Успенского собора в Кашире 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о комплексной участников СВО в фонде «Защитники Отечества». Ее прошли уже почти 100 человек.

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Волонтеры Лекарства Депутаты
05 июня 2024, 11:56
Строительная готовность моста на трассе ЮЛА в Люберцах достигла 65%
Наталья Лымарь
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Строительство моста через реку Пехорку продолжается в Подмосковье в рамках проекта новой трассы ЮЛА. На данный момент готовность объекта превысила 65%.

Ежедневно на стройке работают более 140 человек и 15-20 единиц техники. Пока специалисты завершают сооружение двух оставшихся опор, экскаватор извлекает 12-метровые стальные шпунты, которые использовались для устройства котлована под фундамент моста.

«Мы на 95% завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций», - прокомментировал руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.

Завершить строительство моста планируется к концу текущего года. Напомним, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД. Ее назначение - разгрузить сразу несколько трасс М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Люберцы Строительство Дороги
05 июня 2024, 11:47
Вентиляции отремонтировали в тысяче квартир Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в тысяче подмосковных квартир с начала года. Система отвечает за проветривание помещений и влажность воздуха внутри МКД.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Вентиляция в многоэтажном доме решает несколько важных задач. Это проветривание помещений, вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в квартире.

Если на окнах появился конденсат, а на стенах выросла плесень, об этом нужно сообщить в управляющую компанию дома или в ЕДС МО.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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ЖКХ Ремонтные работы Квартиры
05 июня 2024, 11:43
Более 20 детских садов откроют после капремонта в Подмосковье к сентябрю
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Реализация президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений продолжается в Подмосковье. За неделю в Московской области открылось еще четыре детских сада после обновления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Торжественная церемония открытия детского сада № 55 прошла в Одинцове. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях. Кроме того, благоустроили территорию вокруг детсада, установили прогулочные веранды и игровые комплексы.

После капитального ремонта также открылись детские сады в Лотошине, Бронницах и Павловском Посаде. Всего к началу нового учебного года в Московской области планируется открыть 23 обновленных детских сада в 22 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Детские сады
05 июня 2024, 11:41
Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали в Орехово-Зуеве и Егорьевске за неделю
Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали на улицах в двух округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Орехово-Зуеве и Егорьевске.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Егорьевске ремонт прошел на Егорьевском шоссе рядом с деревней Юрцово, а также у деревень Тимохино и Янино, в Алферово и Михалях. В Орехово-Зуеве работы провели на улице Советская в Куровском, в поселке Хвойном, в деревне Сальково, а также рядом с поселком 1 Мая.

Ремонт ям продолжают во всех округах Подмосковья. Все работы контролируют при помощи систему СКПДИ.

«Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных», - сказали в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Егорьевск Орехово-Зуево Ремонтные работы

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