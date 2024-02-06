Депутат Мособлдумы Александр Легков передал олимпийскую медаль для экспозиции на Аллее славы на ВДНХ
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на открытии экспозиции побывали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, а также российские спортсмены.
Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная инфраструктура развивается не только в Сочи, но и по всей стране и поблагодарил спортсменов за их мастерство, веру и преданность Родине.
Вместе с Александром Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
Напомним, что Аллея Славы - это выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене.
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