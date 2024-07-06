06 июля 2024, 14:11

Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Встреча депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова с избирателями прошла в Мытищах. Обсудили планы по сортировке мусора, возможности материальной помощи для горожан и вопросы поддержки предпринимателей.

Эколог-подвижник Георгий пришел на прием с новыми идеями по первоначальной сортировке мусора. Депутат отметил, что реализовать проект будет сложно, но он постарается помочь.

Также Мурзаков побеседовал с мытищинскими горожанами о материальной помощи и конфликте с управляющей компанией. Предприниматели смогли задать вопросы о поддержке в организации бизнеса.

Депутат обещал помочь всем собравшимся.

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Мытищи Депутаты Бизнес
06 июля 2024, 14:47
Депутаты передали Мытищинской городской больнице новый электрокардиограф
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Представители партии «Единая Россия» Денис Перепелицын и Юрий Гончарук торжественно вручили больнице в Мытищах современный электрокардиограф. На вручении присутствовали главный врач больницы Ольга Мисюкевич и медицинские работники.

Электрокардиограф незаменим в повседневной работе кардиологов: помогает проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы, оперативно выявлять и лечить заболевания. Аппарат повысит качество медицинской помощи, которую оказывают горожанам.

«Здоровье жителей всегда будет в приоритете для нас. Развитие здравоохранения - одно из основных направлений, закрепленных в Народной программе „Единой России“, и мы понимаем, насколько важно обеспечить медицинские учреждения современной техникой и оборудованием. Надеюсь, что данный электрокардиограф окажет значительную помощь врачам в их ежедневной работе и поспособствует сохранению здоровья наших граждан», - сказал Денис Перепелицын.

Юрий Гончарук добавил, что депутаты продолжат поддерживать учреждения здравоохранения округа.

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Здравоохранение Больницы Депутаты
06 июля 2024, 14:46
Массовые отключения электричества в непогоду предотвратили в Подмосковье
Фото: Мособлэнерго
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Энергетики Подмосковья успешно справились с последствиями сильной непогоды. Специалисты предотвратили массовые отключения электроснабжения для потребителей во время урагана «Орхан».

Министерство энергетики Подмосковья установило специальный контроль за работой электрооборудования во время непогоды, обеспечив круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Локальные аварийные отключения электроснабжения, вызванные падением веток на ЛЭП, были своевременно устранены.

На данный момент восстановительные работы по сети напряжением 6-10 кВ завершены практически во всех муниципалитетах, за исключением нескольких жилых районов Раменского и Солнечногорского городских округов, где обнаружены повреждения электрооборудования от прямого удара молнии. Работы продолжаются, и электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщил вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин, для оперативного восстановления электроснабжения Подмосковья было задействовано 445 бригад (около 1858 человек), 625 единиц спецтехники, 211 передвижных дизель-генераторных установок. Компании по обслуживанию электросетей продолжают следить за погодными условиями.

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Электричество Ураган
06 июля 2024, 14:15
Свыше 900 тысяч рублей за неправильную парковку взыскали в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Забота о сохранении зеленых зон во дворах предполагает личную ответственность каждого человека. Парковка автомобилей на газонах может привести к серьезным штрафам.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов подчеркнул, что оставление автомобиля на газоне может показаться удобным, но на самом деле является серьезным нарушением, за которое предусмотрен административный штраф.

«Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“», - указал Мурашов.

С начала текущего года благодаря бдительности местных жителей автовладельцы были оштрафованы на общую сумму 942 тысячи рублей за неправильную парковку на газонах. Согласно статье 6.22 КоАП МО, размеры штрафов за парковку на газонах составляют: от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

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Штрафы
06 июля 2024, 14:10
Новые лифты установят в 8 многоквартирных домах Химок в этом году
Администрация Химки г.о.
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Обновить 46 лифтов запланировано на этот год в Химках. Работы проведут в восьми многоквартирных домах.

Новые лифты российского и белорусского производства будут отвечать современным требованиям безопасности.

Ремонтные работы в многоквартирных домах продолжают активно проводить, например, на предстоящей неделе модернизируют кровлю в домах по 21 адресу городского округа. Специалисты уберут старое покрытие, исправят поврежденные участки и загерметизируют швы на свесах и желобах.

«Продолжаем работы по ремонту подъездов. В рамках муниципальной программы работы выполняются под руководством жителей и депутатского корпуса. До 1 сентября мы выполним ремонт 93 подъездов многоквартирных домов», - заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Всего в этом году в Химках отремонтируют 134 дома. Специалисты обновят фасады, инженерные системы и кровлю.

Отметим, за последние пять лет в Химках отремонтировали свыше 500 жилых строений. Следят за порядком проведения работ председатели советов домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Химки Ремонтные работы

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