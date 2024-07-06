Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей
Встреча депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова с избирателями прошла в Мытищах. Обсудили планы по сортировке мусора, возможности материальной помощи для горожан и вопросы поддержки предпринимателей.
Эколог-подвижник Георгий пришел на прием с новыми идеями по первоначальной сортировке мусора. Депутат отметил, что реализовать проект будет сложно, но он постарается помочь.
Также Мурзаков побеседовал с мытищинскими горожанами о материальной помощи и конфликте с управляющей компанией. Предприниматели смогли задать вопросы о поддержке в организации бизнеса.
Депутат обещал помочь всем собравшимся.
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