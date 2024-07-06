Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей

Энергетики Подмосковья успешно справились с последствиями сильной непогоды. Специалисты предотвратили массовые отключения электроснабжения для потребителей во время урагана «Орхан».

Министерство энергетики Подмосковья установило специальный контроль за работой электрооборудования во время непогоды, обеспечив круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Локальные аварийные отключения электроснабжения, вызванные падением веток на ЛЭП, были своевременно устранены.

На данный момент восстановительные работы по сети напряжением 6-10 кВ завершены практически во всех муниципалитетах, за исключением нескольких жилых районов Раменского и Солнечногорского городских округов, где обнаружены повреждения электрооборудования от прямого удара молнии. Работы продолжаются, и электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщил вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин, для оперативного восстановления электроснабжения Подмосковья было задействовано 445 бригад (около 1858 человек), 625 единиц спецтехники, 211 передвижных дизель-генераторных установок. Компании по обслуживанию электросетей продолжают следить за погодными условиями.

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