Депутат Михаил Мурзаков обсудил программу инициативного бюджетирования с жителями Мытищ

Директор Центра культуры «Подмосковье» Наталья Рамирес Крибейро поблагодарила депутата за приобретение звукового оборудования. Она отметила, что помимо концертов и праздников, его используют и на выездных мероприятиях.

Михаил Мурзаков назвал уникальными все подразделения учреждения, в том числе и Центр культуры и досуга «Марфино».

«Здесь трудятся по-настоящему творческие люди, умеющие создавать праздник. После выступлений звукорежиссеров я лишний раз убедился в том, что оказался прав, поддержав этот прошлогодний проект в рамках инициативного бюджетирования. Это позволило поднять уровень работы двух культурных учреждений округа на более серьезный технический уровень», - отметил депутат.

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