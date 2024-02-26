Депутат Марк Черемисов принял участие в соревнованиях по хоккею в Балашихе

Для команды парламентария это был первый опыт участия в подобном мероприятии. По итогу провели четыре игры со счетом 2:2.

«С самого детства я погружен в спорт, а хоккей для меня стал не просто спортом, а настоящим образом жизни. В этой игре я нашел не только адреналин и эмоции, но и друзей, близких по духу» - прокомментировал Черемисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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