Депутат Максим Сидоркин встретился с жителями улицы Быковского в Балашихе

Максим Сидоркин разъяснил порядок проведения и организации комплексного благоустройства дворовых территорий. Он отметил, что для начала работ Совету дома необходимо провести общее собрание собственников и собрать большинство голосов за проект по благоустройству. После принятия решения протокол собрания должен быть передан в администрацию округа, где вопрос благоустройства будет рассмотрен на будущие периоды.

По итогам встречи ответственной организации было поручено установить ограничители движения для автомобилей у контейнерной площадки дома № 15 на улице Терешковой.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Городская среда», который направлен на улучшение городской инфраструктуры, развитие и благоустройство общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».