Депутат Красногорска Илья Шадриков отметил важность участия в выборах

Отдельное внимания Илья Шадриков обратил на то, что сегодня россияне выбирают человека, которому доверят будущее страны.

«Выбираем президента Российской Федерации, выбираем именно того человека, которому мы доверяем. Тут главный момент в том, что мы доверим этому человеку наше будущее», - поделился Илья Шадриков.

Именно поэтому, по мнению ветерана боевых действий, каждый гражданин страны должен найти время и прийти проголосовать.

«В этом непростом году важно принять каждому участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Одно дело мы, люди после 35-40 лет, а другое - молодежь, это самое главное. Что мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности, какие у них будут моральные устои», - подытожил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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