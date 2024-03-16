16 марта 2024, 15:49

Депутат Красногорска Илья Шадриков отметил важность участия в выборах

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Депутат Красногорского городского округа, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков проголосовал на избирательном участке на стадионе «Зоркий». Он также поделился впечатлениями и подчеркнул, что сейчас определяется вектор развития России.

Отдельное внимания Илья Шадриков обратил на то, что сегодня россияне выбирают человека, которому доверят будущее страны.

«Выбираем президента Российской Федерации, выбираем именно того человека, которому мы доверяем. Тут главный момент в том, что мы доверим этому человеку наше будущее», - поделился Илья Шадриков.

Именно поэтому, по мнению ветерана боевых действий, каждый гражданин страны должен найти время и прийти проголосовать.

«В этом непростом году важно принять каждому участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Одно дело мы, люди после 35-40 лет, а другое - молодежь, это самое главное. Что мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности, какие у них будут моральные устои», - подытожил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Красногорск Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:12
Глава Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко проголосовала в Солнечногорске
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Глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко приняла участие в выборах. Она проголосовала на избирательном участке в школе № 4 Солнечногорска.

Олеся Тыщенко подчеркнула значимость каждого голоса и призвала каждого проявить ответственность и сделать выбор, который окажет влияние на будущее страны.

«Призываю всех принять на себя ответственность, сделать действительно очень важный выбор, ведь от того, что мы выберем, зависит наше будущее, развитие нашей страны, определится вектор развития государства и в целом то, как будем жить мы и наши дети», - отметила глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Адрес своего избирательного участка можно уточнить на сайте ЦИК России. Избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

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Солнечногорск Выборы президента РФ
16 марта 2024, 17:09
Одна из старейших жительниц Наро-Фоминска Валентина Цыганова пришла на выборы
Телеканал «360»
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Валентине Цыгановой в этом году исполнится 100 лет. Несмотря на свой возраст, она пришла на участок № 1748 в Наро-Фоминске, отказавшись от голосования на дому.

Пенсионерка рассказала, что всегда самостоятельно принимает участие в выборах, однако несколько лет назад не смогла этого сделать из-за пандемии.

«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы - в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий - по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем - за того кандидата в президенты, в которого я верю!» - поделилась Валентина Цыганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Наро-Фоминск Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:21
Почти 2 миллиона человек проголосовали на избирательных участках в Подмосковье
РИА «Новости»
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Мособлизбирком опубликовал информацию по явке на выборы президента России. В Подмосковье к этому времени успели проголосовать почти два миллиона человек.

По состоянию на 15:00 явка избирателей на участках составила 37,14%, сообщает Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 742 тысяч человек, что составляет 85,93% от всех зарегистрированных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:17
Почетный работник химкинского «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин выбрал очный формат голосования
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участие в выборах президента России уже приняли тысячи жителей Химок. Почетный работник ракетного предприятия «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин проголосовал в очном формате в одной из 119 участковых избирательных комиссий.

Геннадий Кожемякин отметил, что для каждого гражданина важно выразить свое мнение. Он рассказал, что выбрал именно очный формат голосования из-за живого общения и позитива.

«Я уже отдал свой голос. Я думаю, это правильно и нужно. Без этого наша страна не сможет жить, наш выбор должен быть сделан обязательно. Выбрал именно очный формат голосования, так как голосовал таким образом всегда. Мне нравится живое общение, живой позитив», - прокомментировал житель Химок Геннадий Кожемякин.

Отметим, что первый день голосования прошел в штатном режиме, без нарушений. Выборы президента России продлятся до 17 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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