19 января 2024, 17:05

Депутат Колунов попросил сделать перерасчет за электроэнергию жителям Выстрела в Солнечногорске

Валентина Максимова
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Встреча жителей микрорайона Выстрел с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым состоялась в Солнечногорске. Главными темами обсуждения стали проблемы подачи тепла и горячего водоснабжения, работа котельной и перерасчет коммунальных платежей за электроэнергию.

Депутат Госдумы указал, что проконтролирует процесс передачи котельной в ведение муниципалитета, который состоится в ближайшие месяцы.

«Второе, мы должны уже сейчас заняться проектированием новой котельной в Выстреле. Должны успеть к летнему сезону, чтобы успеть заказать оборудование и построить. Третье - это должна быть отдельная блочная котельная», - добавил депутат.

Сергей Колунов подчеркнул, что 10 января направил вице-губернатору Московской области Евгению Хромушину запрос с просьбой провести перерасчет коммунальных платежей.

«Жду ответа. Думаю, что он будет положительный», - подытожил депутат Госдумы.

В микрорайоне Выстрел 49 домов. У дома № 22 вчера установили необходимые задвижки. Открыли подачу тепла и горячей воды в 13 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Электричество Отопление Депутаты
19 января 2024, 17:49
Гуляющих по дорогам Мытищ кабанов отловят и отправят в лес
Фото Минэкологии
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Видеоролики с дикими кабанами, бегающими по улицам Мытищ, вновь попали в интернет и стали одними из самых популярных этой зимой в Подмосковье. Жителей предупредили, что подкармливать гостей не стоит. В ближайшие дни животных отловят и отправят в естественную среду обитания — в лес.

«Кабан - это не домашний минипиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Они вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала разворотили несколько помоек, потом их подкормили добрые жители, и звери поняли, что в городе не так уж и плохо жить», - говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Жителям Мытищ посоветовали не приближаться к кабанам, какими бы милыми они не казались. При встрече нужно соблюдать спокойствие, не издавать громких звуков и не делать резкий движений. Необходимо отойти от животного на безопасное расстояние.

«Начиная с сегодняшнего дня в городском округе Мытищи специализированная организация, контракт с которой заключила администрация, будет проводить мероприятия по отлову и выпуску животных в естественную среду обитания. Все пройдет под контролем инспекторов охотназдора. Отлов продлится несколько дней», - добавил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Видеоролики с дикими кабанами, бегающими по улицам Мытищ, вновь попали в интернет и стали одними из самых популярных этой зимой в Подмосковье. Жителей предупредили, что подкармливать гостей не стоит. В ближайшие дни животных отловят и отправят в естественную среду обитания - в лес.

Мытищи Животные Экология
19 января 2024, 17:47
Квартиры жителей дома № 21 на Октябрьской улице в Электростали отремонтируют после коммунальной аварии
Нина Басистая
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Квартиры в доме № 21 на Октябрьской улице пострадали от коммунальной аварии. Больше всех — квартира № 42 на последнем этаже. На нее обрушился мощный поток горячей воды. На потолке образовалась дыра, посыпалась штукатурка, стены намокли.

«Мы закрываем аварийную комнату, чтобы в других помещениях можно было дышать. Из-за высокой влажности воздух в квартире тяжелый. Лишний раз проветрить не можем, сразу становится холодно. Очень надеемся, что нам помогут в такой непростой ситуации», - отметил хозяин квартиры Игорь Филимонов.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов прошел по всем квартирам, пострадавшим от коммунальной аварии, и поговорил с жильцами. Он также дал распоряжение управляющей компании помочь жителям с ремонтом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
19 января 2024, 17:33
Свыше 16 тысяч хвойных деревьев продали в Подмосковье на елочных базарах
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Елочные базары работали в Подмосковье с 12 декабря по 10 января. За это время жители приобрели 16,5 тысячи праздничных деревьев: елей, сосен и пихт.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в этом сезоне жители купили на 4,5 тысячи хвойных больше, чем годом ранее.

«Всего в регионе работало более 250 точек продажи хвойных деревьев. Также любой желающий мог отправиться в один из лесных питомников подмосковного Комлесхоза, выбрать там подходящее дерево и даже самостоятельно его срубить. У нас в Подмосковье таким способом были срублены 624 хвойных дерева в специальных питомниках лесного фонда», - сказал он.

Все непроданные деревья утилизировали в специальных пунктах приема или сдали в зоопарк в качестве корма для животных. Некоторые из них передали в храмы для организации крещенских купаний.

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Праздники Ярмарки
19 января 2024, 17:14
Спортсмен Сергей Нижнеченко провел тренировку по экстремальному закаливанию в Одинцове
Фото: Сергей Нижнеченко
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Одинцовский спортсмен Сергей Нижнеченко разработал специальный алгоритм для экстремального закаливания «Система 45». Он проводит тренировки каждую неделю, очередное занятие прошло в минувшее воскресенье.

Сергею Нижнеченко 39 лет, у мужчины четыре ребенка. Его старшей дочери 12 лет, и она уже учится правильно закаляться.

Перед началом тренировки Сергей проводит разминку, преодолевая маршрут в два километра до озера в Лазутинском парке. После следует окунание в прорубь и путь обратно. Экипировка для такой тренировки - шапка, шарф и бриджи, а также рюкзак с полотенцем и термос с горячем чаем.

«Здесь не нужно сразу резко начинать, поэтому лучше готовиться с лета. <…> Потому у кого-то лишний вес, у кого-то с дыхалкой проблемы, соответственно, нужно понимать, какое физическое состояние у человека, и потом с ним работать», - рассказал Сергей.

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Одинцово Спортсмены

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