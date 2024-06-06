Депутат Коган провел личный прием граждан в Подмосковье

Александр Коган подчеркнул, что для него встречи с гражданами - напряженная работа, нацеленная на результат.

«Хотя прекрасно понимаю, что решить все проблемы будет очень сложно. Это командная работа нашего коллектива и взаимодействие с главами и правительством», - указал Коган.

Депутат рассказал, что пенсионеры из Зубово попросили приложить усилия, чтобы они тратили меньше времени на проезд к своим домам.

«Сейчас нужно проезжать вкруг. От центра деревни два дома отделяет обширный овраг. В проработку включились заместитель Председателя Совета депутатов Кручинин И.Н. и руководитель управления строительства Администрации Головков Ю. А. Важно разобраться на месте», - отметил депутат.

Он добавил, что по запросу жителей будет сделан выезд на проблематичное место, где специалисты просчитают сценарий и разберутся, как решить проблему.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалось, как можно увековечить память героев СССР и ветеранов.

«Вопрос проработаем с администрацией и Фондом капитального ремонта Московской области», - подытожил депутат.

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