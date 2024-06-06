06 июня 2024, 23:03

Депутат Коган провел личный прием граждан в Подмосковье

Александр Коган
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Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган провел личный прием жителей региона. Встречи состоялись в городском округе Кашира.

Александр Коган подчеркнул, что для него встречи с гражданами - напряженная работа, нацеленная на результат.

«Хотя прекрасно понимаю, что решить все проблемы будет очень сложно. Это командная работа нашего коллектива и взаимодействие с главами и правительством», - указал Коган.

Депутат рассказал, что пенсионеры из Зубово попросили приложить усилия, чтобы они тратили меньше времени на проезд к своим домам.

«Сейчас нужно проезжать вкруг. От центра деревни два дома отделяет обширный овраг. В проработку включились заместитель Председателя Совета депутатов Кручинин И.Н. и руководитель управления строительства Администрации Головков Ю. А. Важно разобраться на месте», - отметил депутат.

Он добавил, что по запросу жителей будет сделан выезд на проблематичное место, где специалисты просчитают сценарий и разберутся, как решить проблему.

Кроме того, в ходе совещания обсуждалось, как можно увековечить память героев СССР и ветеранов.

«Вопрос проработаем с администрацией и Фондом капитального ремонта Московской области», - подытожил депутат.

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Депутаты Кашира
06 июня 2024, 22:38
Депутат Коган отметил необходимость развития массового спорта в Подмосковье
Александр Коган
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Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган осмотрел стадион «Спартак» в Кашире. Он указал на необходимость создания условий для развития массового спорта и обеспечения современной инфраструктурой в Подмосковье.

Александр Коган подчеркнул, что стадион «Спартак» обладает полувековой историей, однако там никогда не проводился ремонт.

«Вместе с администрацией увидели облупившиеся трибуны, неработающие душевые, раздевалки в ужасном состоянии, местами проваливаются полы. При этом стадион очень востребован, тут занимаются более тысячи ребят из четырех секций, дети из соседней школы и участники клуба „Активное долголетие“», - рассказал Александр Коган.

Зампред добавил, что с главой Каширы Михаилом Шуваловым был заключен договор о включении работ по ремонту объекта в госпрограмму Подмосковья.

«Проговорили с профильными ведомствами и уже в эту пятницу для оценки объекта приедут представители Минспорта и Минфин Подмосковья», - добавил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Депутаты Кашира
06 июня 2024, 21:30
Минэкологии Подмосковья выявило незаконное производство бетона в Звенигороде
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Двойное нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в Звенигороде. Сигнал в ведомство поступил от местного жителя — он пожаловался на захламление земель и незаконное производство бетона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, специалисты обнаружили на земельном участке рядом с жилищным комплексом «Радужный» навалы строительных отходов, а также растворно-бетонный узел с подсобными помещениями для рабочих.

«При этом производственный комплекс не поставлен на учет в реестре объектов негативного воздействия, а, следовательно, не организован экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие», - рассказал Фирсов.

Владелец земельного участка получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предстоит утилизировать строительные отходы и поставить растворно-бетонный узел на учет.

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Добродел Экология
06 июня 2024, 21:02
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела прием граждан
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела прием жителей в общественной приемной «Единой России» в Реутове. Встреча прошла в рамках тематической недели приемов по вопросам материнства и детства.

В рамках приема жители Подмосковья обсудили вопросы семейных споров, помощи, включая психологическую поддержку одиноким матерям, а также содействие в благоустройстве.

По словам Ксении Мишоновой, на прием пришли 10 человек. Основное внимание привлекли вопросы определения места жительства детей после развода родителей.

Она отметила, что с каждым годом таких ситуаций становится все больше, и за первые пять месяцев текущего года поступило 102 обращения на эту тему, в то время как за аналогичный период прошлого года было 99 обращений.

Также на прием пришли родители, которые попросили помощи в благоустройстве территории. Ксения Мишонова отметила, что все обращения были оформлены официально и отправлены на дальнейшее рассмотрение.

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Дети Реутов
06 июня 2024, 20:58
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по затратам на охрану окружающей среды в 2023 году
Минэкологии МО.
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Подмосковные предприятия в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 68,5 миллиардов рублей. По результатам исследования «Финекспертизы» Московская область вошла в топ-3 регионов, заботящихся об экологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, таких результатов удалось добиться благодаря профессионализму сотрудников ведомства, которые отслеживают уровень негативного воздействия на окружающую среду и держат его под жестким контролем.

«Хороший результат дает также программа модернизации предприятий-загрязнителей: только в прошлом году на ее реализацию потратили порядка 8,4 миллиардов рублей», - рассказал Фирсов.

По данным «Финэкспертизы», Подмосковье - на третьем месте после Красноярского края и Москвы.

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Исследования Работа Экология

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