02 июня 2024, 19:48

Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Жители Химок задали вопросы депутату округа Юлии Мамай на личном приеме. В числе самых популярных обращений — проблемы в части обслуживания многоквартирных домов.

Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей. Химчане обращались с вопросами, касающимися сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Большинство обращений связаны с обслуживанием многоквартирных домов. Ряд заявок народная избранница направила в управляющие компании и взяла на личный контроль.

В Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы развития инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства, отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Такая система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Депутаты
02 июня 2024, 20:38
Общественник из Химок Харитонов передал вещи Центру помощи многодетных семей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов передал в дар игрушки и вещи для подопечных филиала центра помощи «МногоМама». В нем помогают семьям с тремя и более детьми.

Жители Химок обращаются в центр помощи «МногоМама» с разными запросами: от обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости до путешествий для всей семьи. Общественник Химок Владимир Харитонов передал игрушки и вещи Центру помощи многодетных семей.

«Благодаря фонду, который работает у нас в Химках, любой желающий может оказать посильную помощь тем, кто в этом особенно нуждается», - сказал Владимир Харитонов.

Благотворительную помощь в центре на Московской 22/1 оказывают при предъявлении удостоверения о многодетной семье. В фонде также помогают с организацией культурного отдыха и досуга, с получением образования и дополнительным обучением. Здесь занимаются вопросами доступного жилья, юридической и психологической поддержкой, оказывают экстренную круглосуточную помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Химки Семья
02 июня 2024, 19:08
Литературный вечер в честь Пушкина проведут в Химках 6 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Лекция, семинар, викторина и квест пройдут на литературном вечере в «Умной библиотеке» Химок. Мероприятие, посвященное Александру Пушкину, состоится 6 июня.

Жителей Химок приглашают на литературную встречу «Путешествие в сказочный мир А. С. Пушкина». Она посвящена 225-летию со дня рождения поэта и прозаика.

«Александр Сергеевич Пушкин - один из самых известных и значимых русских поэтов, писателей и драматургов. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и культуры», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В программе вечера лекция, квест и викторина, победителей которой ждут памятные призы. Событие организовано совместно с партией «Единая Россия» и Советом ветеранов городского округа Химки.

«Творческий вечер в „Умной библиотеке“ - это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, завязывают дружбу, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», - сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Литературная встреча пройдет 6 июня в «Умной библиотеке». Участие по предварительной записи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Литература Писатели
02 июня 2024, 18:48
Работы по замене асфальта во дворе поселка Лунево в Химках завершат 6 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Во дворе поселка Лунево в Химках отремонтировали дорожное покрытие, а также обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Работы прошли по программе комплексного благоустройства.

Замена асфальта проездов, тротуаров и пешеходных дорожек завершится во дворе поселка Лунево в Химках к 6 июня. Там дополнительно уже обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Также специалисты приступили к восстановлению газонов.

«Данные работы мы согласовывали с местными жителями. Встреча прошла в середине мая, тогда мы обсудили детали ремонта, ответили на волнующие вопросы, предоставили информацию о ходе работ и качестве используемого материала», - рассказал начальник территориального управления «Луневское» Эдуард Машковцев.

Работы проходят в рамках программы комплексного благоустройства. Эффективная система по взаимодействию депутатов и общественников с активными химчанами выстроена по распоряжению главы Химок Дмитрия Волошина. Она отражает принцип «житель всегда прав», озвученный губернатором Андреем Воробьевым. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар, благодаря такому формату, волнующие жителей вопросы удается решать качественно и в установленные законом сроки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки
02 июня 2024, 17:06
Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова из-за жары
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Волонтеры Чехова по инициативе администрации округа бесплатно раздавали бутилированную воду в аномально жаркие дни. Акция прошла в наиболее популярных местах округа.

В конце мая температура воздуха в Подмосковье поднялась до 28 градусов. В жаркие дни восемь волонтеров по инициативе администрации Чехова раздавали на улицах бутилированную воду, чтобы не допустить обезвоживания у людей, находившихся на солнце. Акция прошла у автовокзала и на благоустроенной набережной реки Теребенки.

«Лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды», - пояснила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

В жаркий период лета прошлого года волонтеры раздавали воду два раза в неделю. В этом году в период аномально высоких температур планируют добавить еще одну точку, где можно будет бесплатно получить бутылку воды, - городской парк.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Чехов Погода

Новости по теме