Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей. Химчане обращались с вопросами, касающимися сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Большинство обращений связаны с обслуживанием многоквартирных домов. Ряд заявок народная избранница направила в управляющие компании и взяла на личный контроль.

В Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы развития инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства, отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Такая система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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