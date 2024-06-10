10 июня 2024, 21:06

Депутат из Химок рассказал волонтерам о поездке в Донецк

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутат из Химок Артур Каримов провел встречу с волонтерами Регионального ресурсного центра. Он рассказал активистам о своей последней поездке в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией.

Волонтеры Химок принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и мирных жителей освобожденных территорий. Ряды активистов постоянно пополняются - все больше жителей, особенно молодежи, хотят присоединиться к движению.

«Вместе со своей командой я посетил Дом культуры в селе Безымянное и общеобразовательную школу № 5, с которой началось восстановление Мариуполя. Мы передали детям сладкие подарки, развивающие игры, одежду для мальчиков и девочек. Кроме того, в Донецке на площади „Аллея ангелов“ раздали детям сувениры и георгиевские ленты», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Депутат передал в центр сбора посылки для военнослужащих, в которые вошли средства личной гигиены, медикаменты и продукты.

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Химки Волонтеры Военные Депутаты
10 июня 2024, 20:52
График движения подмосковных электричек изменится 11-12 июня из-за работ на станции «Очаково»
ЦППК
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Расписание некоторых электричек Киевского и Горьковского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 11–12 июня. На станции «Очаково» запланирована замена стрелочных переводов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Первый и второй главные пути закроют с 22:35 11 июня до 8:35 12 июня: некоторые поезда проследует по укороченным маршрутам, а еще одну часть временно выведут из расписания.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои поездки заранее. Ознакомиться с изменением в графике движения электричек можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении компании.

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РЖД Дороги Работа Поезда
10 июня 2024, 20:27
Судебные приставы Подмосковья провели субботник в Феодоровском женском монастыре
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья провели субботник в Феодоровском женском монастыре. Помочь монахиням благоустроить территорию приехали и члены Молодежного совета Главного управления с детьми.

Все с удовольствием копали и пололи грядки, косили траву, убирали строительный мусор, а также засеяли семенами цветочные клумбы.

По окончании работ настоятельница монастыря провела экскурсию по храмам и угостила помощников обедом в трапезной. Сестры-монахини поблагодарили всех участников субботника за помощь в восстановлении памятника истории и культуры России.

Святой великомученик Феодор Стратилат - небесный покровитель всего православного воинства, а с августа 2010 года стал и небесным покровителем Федеральной службы судебных приставов. Женский Феодоровский монастырь в Переславле-Залесском Ярославской области является одним из основных мест, связанных именем Феодора Стратилата.

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Благоустройство Дети Субботник
10 июня 2024, 20:26
Более 400 юных художников поучаствовали в фестивале-конкурсе в Коломне
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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В отборе на фестиваль-конкурс изобразительного искусства «Палитра лета» поучаствовали более 400 юных художников от девяти до 16 лет из 23 муниципалитетов Подмосковья. Представители детской школы искусств Воскресенска стали победителями в нескольких номинациях.

На областном открытом фестивале-конкурсе в Коломне Воскресенск представили учащиеся художественного отделения детской школы искусств № 3. За три часа участникам предстояло изобразить одну из восьми площадок Коломенского кремля.

За победу соревновались более 400 художников от девяти до 16 лет из 23 муниципалитетов Московской области. Победителей выбирали в четырех возрастных категориях по пяти номинациям. Среди них живопись акварелью и гуашью, графика графитными карандашами, мягким материалом или ручкой. Лауреатами различных степеней стали пять воскресенских художников: Мария Тамбеева, Мария Пушкарева, Ксения Ершова, Валерия Бубнова и Полина Кошкина.

Председателем жюри стала доктор культурологии, заведующая кафедрой музыки и ИЗО филологического факультета «Государственного социально-гуманитарного университета» Елена Щербакова. Работы лауреатов разместят на выставке в картинной галерее «Дом Озерова» с 17 июня по 14 июля.

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Выставки Художники Воскресенск
10 июня 2024, 20:13
Бадминтонист из Воскресенска выиграл всероссийские соревнования в Гатчине
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Воспитанник отделения бадминтона из Воскресенска Матвей Османов победил в нескольких категориях Всероссийских соревнований по бадминтону среди мальчиков и девочек до 11 лет. В Ленинградской области за первое место боролись спортсмены из 16 регионов России, а также из Белоруссии.

Соревнования «Белые ночи» в Гатчине собрали 250 спортсменов из 16 регионов России, а также из Белоруссии. Соревновались мальчики и девочки до 11 лет. Матвей Османов, воспитанник отделения бадминтона воскресенской спортивной школы, победил в парном и смешанном разрядах. Также спортсмен стал серебряным призером в одиночной категории.

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Спортсмены Белоруссия Россия

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