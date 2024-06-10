Депутат из Химок Надежда Смирнова провела личный прием жителей

Первая заявительница просила депутата помочь попасть на прием к репродуктологу. Уже в ближайшие дни женщина отправится к специалисту.

«Еще одно обращение было связано с получением направления в московский областной институт акушерства и гинекологии. Женщине было оказано содействие», - сказала Надежда Смирнова.

Третья жительница интересовалась, какие анализы нужно сдавать при оформлении путевки в оздоровительный лагерь для ребенка и насколько оперативно можно получить результаты. Подобные тематические приемы проходят в округе регулярно. Жители оставляют заявки на решение многих вопросов по темам ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки и не только.

Напомним, что по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина выстроена особая система взаимодействия между активными химчанинами и муниципальными депутатами. В ее основе - принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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