Депутат из Химок Галина Болотова получила свыше 20 обращений жителей на тему ЖКХ с начала года

Галина Болотова ответила на вопросы жителей на тему ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Одной из горожанок она помогла составить заявление на перерасчёт квитанции за услуги ЖКХ, еще одной - рассказала, как получить льготную путевку в детский лагерь.

«На приеме ко мне обратились трое химчан. Жительница дома № 7 на улице Бабакина просила оказать содействие в организации регулярной уборки придомовой территории. Передала информацию в управляющую компанию. Исполнение заявки буду держать на личном контроле», - сказала она.

Попасть на личный прием к депутату могут все желающие. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (495) 793-50-55. Ознакомиться с графиком встреч можно по ссылке.

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