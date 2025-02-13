Депутат из Балашихи приняла участие в сессии министерства здравоохранения

На мероприятии обсудили мировые тренды в области здравоохранения, а также план по реализации национальных проектов. Одной из тем стало развитие областных инициатив, которые активно реализуют в Подмосковье.

Также внимание уделили теме трансформации отрасли, в том числе использования цифровых технологий в областях, где их еще не применяют.

Депутат городского округа Балашиха Наталья Алимова выразила благодарность министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину и его команде за проведение стратегической сессии.

Ранее мы рассказывали о том, что студенты медуниверситета побывали на экскурсии в онкодиспансере в Балашихе.