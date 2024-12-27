Депутат из Балашихи Геннадий Попов подарил юному жителю округа лего

«Елку желаний» инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона «Мы вместе». Акцию проводят уже в седьмой раз, в ней традиционно участвует глава государства и члены правительства.

«Не первый год в нашем городе проходит акция „Елка желаний“. И вот сегодня я с удовольствием принял участие и исполнил мечту Михаила», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Такие мероприятия становятся важной частью новогодних традиций. Проект дарит радость и надежду детям, нуждающимся в поддержке и внимании.