Депутат Ирина Спирина поучаствовала в уборке «Белого сквера» в Химках

В ходе работ, в парке привели в надлежащий вид информационные стенды, лавочки, урны, а также убрали газоны. Всего планируется благоустроить более 130 общественных пространств.

«Апрель - это месяц благоустройства, когда коммунальщики, трудовые коллективы, общественные деятели и горожане по всем Химкам активно участвуют в озеленении и улучшении городской среды. Мы с коллегами по Совету депутатов организуем субботники во дворах и парках. Из года в год все больше жителей присоединяется к нам, чтобы помочь сохранить красоту и чистоту нашего и города», - поделилась Ирина Спирина.

Напомним, что помимо наведения чистоты, у жителей есть возможность повлиять на преображение Химок. На федеральном портале za.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства в 2024 году. В перечень вошли 11 общественных пространств городского округа Химки. Тот объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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