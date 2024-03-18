18 марта 2024, 10:32

Депутат Игорь Коханый отметил интерес избирателей к голосованию за места для благоустройства в Подмосковье

Медиасток.рф
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Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый посетил более 50 УИКов в Люберцах, Раменском и Жуковском в ходе выборов президента в Подмосковье. Он пообщался с представителями комиссий, избирателями и наблюдателями.

По словам Коханово, в планах - посетить еще около 20 участков. Он отметил беспрецендентную явку и очереди на некоторых УИКах. При этом многие избиратели выбрали дистанционный способ голосования.

«Мне удалось пообщаться не только с председателями комиссий, но и общался с наблюдателями, с избирателями, с представителями правоохранительных органов. Председатели комиссий, которые давно работают, это не первые их выборы, говорят о беспрецедентной явке. На момент открытия на некоторых участках даже стояла очередь», - сказал он.

Кханый подчеркнул, что на 353-х участках жители также смогли поучаствовать в голосовании по выбору мест для благоустройства на 2025-й год.

«Возле участков стоят волонтеры и предлагают проголосовать за выбор общественных пространств, объясняют, как это сделать. И многие из тех, кто пришли на выборы президента, заинтересовались такой возможностью», - сказал парламентарий.

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Благоустройство Выборы
18 марта 2024, 10:54
Работников бытовых предприятий Подмосковья наградили к профессиональному празднику
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Свыше 20 предприятий бытового обслуживания работают в Подмосковье по данным на 2023 год. Работники этой сферы ежегодно отмечают профессиональный праздник. В честь этого для них провели встречи с представителями Минсельхозпрода региона.

Как рассказали в министерстве, к предприятиям бытового обслуживания относятся салоны красоты, парикмахерский, ателье, бани и многое другое.

«Ежегодно в третье воскресенье марта отмечают свой профессиональный праздник работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тысяч человек», - рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В честь профессионального праздника с коллективами предприятий провели встречи, а лучших работников сферы наградили почетными грамотами.

«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», - добавил министр.

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Праздники
18 марта 2024, 09:49
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 18 марта
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 18 марта. Заторы образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этим утром движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги
17 марта 2024, 23:29
Зампред Мособлдумы Рожнов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов в первый день выборов президента проголосовал на участке, расположенном в Наро-Фоминске. Он также оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами.

В течение трех дней он посещал участки в различных районах Подмосковья. Олег Рожнов отметил высокий уровень организации всего избирательного процесса и дружелюбную атмосферу на участках.

Посетив Центр общественного наблюдения в Подмосковье, Олег Рожнов выразил свою высокую оценку его работе, отметив возможность непрерывного онлайн-наблюдения за избирательными участками. Это позволяет исключить вероятность нарушений и обеспечить честные и стабильные выборы.

«Мы видим довольно высокую явку. Выборы по-настоящему сплотили российское общество. Всё это демонстрирует, насколько граждане заинтересованы в своем выборе и хотят внести вклад в определение будущего своей страны», - добавил Олег Рожнов.

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Наро-Фоминск Мособлдума Выборы
17 марта 2024, 22:45
Последний день Масленицы отметили в Подольске
пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Праздник Масленицы прошел на площади Генерала Еремеева в Подольске. Все желающие смогли насладиться изысканными блинами, приготовленными на месте. В мероприятии принимал участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Жители и гости Подмосковья оценили музыкальные выступления, а также смогли принять участие в играх и конкурсах с ценными призами. Самые маленькие жители региона первыми оценили главное блюдо Масленицы.

Кульминацией праздника стала традиционная церемония сжигания куклы, символизирующей прощание с зимой. Эта церемония проводится в парках имени Виктора Талалихина и «Дубрава», а также на площади перед ДК «Октябрь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Подольск Масленица

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