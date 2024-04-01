Депутат Химок Юлия Мамай помогла жителям решить более 30 вопросов в сфере ЖКХ с начала года

«Первая заявительница, проживающая в доме № 14 на улице Дружбы, обратилась с повторным вопросом по протечке кровли. Проблема существовала и ранее, но была решена, а сейчас вновь повторилась», - прокомментировала Мамай.

Другие обращения граждан касались несоблюдения графика дератизации и несвоевременного вывоза мусора. Все заявления жителей Юлия Мамай отправила в управляющую компанию и взяла под личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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