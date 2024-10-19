Депутат Госдумы Сергей Колунов провел личный прием жителей в Красногорске

Анна Кузьмина, активная жительница округа, пришла на встречу с целым рядом вопросов, касающихся двух деревень. В поселке Истра, например, убрали контейнерную площадку, а в микрорайоне Аристово-Митино требуется автобусная остановка у школы. Анна уверена, что ее проблемы будут услышаны, как это уже произошло летом, когда она обращалась по поводу качества воды в деревне Степановская.

Депутат Сергей Колунов пообещал разобраться в вопросе дороги рядом с жилым комплексом Лесобережный. Эта дорога ведет на Новорижское шоссе и сокращает время в пути с часа до 20 минут. Однако жители ЖК против движения автомобилей возле своих домов. Колунов подчеркнул, что дорога не является частной и должна обеспечивать транспортную доступность для как можно большего числа людей. Вопрос планируется решить до конца месяца.

По словам Сергея Колунова, общение с жителями - один из ключевых аспектов его работы. С начала года депутат провел 21 встречу с избирателями, включая восемь приемов граждан в Красногорске.

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