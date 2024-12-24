Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнит желание девочки из Воскресенска

Депутат Госдумы Никита Чаплин снял с елки шар девочки Кюши, которая написала, что мечтает о тюбинге и подарках для своих сестер. Парламентарий заверил, что желание будет исполнено. «Совсем скоро встретимся с Ксюшей, чтобы поздравить ее с наступающим Новым годом и вручить подарки», - пообещал Никита Чаплин.

Исполнять желания ребят из Воскресенска также будут глава городского округа Алексей Малкин и директор филиала ВМУ концерна «Уралхим» Дмитрий Трушков.

Акция «Елка желаний» уже в седьмой раз проходит по всей России по инициативе президента Владимира Путина.

Ранее участником всероссийской акции стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.