Депутат Госдумы Никита Чаплин исполнил мечту девочки из Воскресенска

Народный избранник принял участие в акции во время поездки в Воскресенск. Он исполнил желание семилетней Ксюши. Девочка попросила у главного волшебника страны Деда Мороза тюбинг и подарки для ее четырех сестер.

«С большой радостью исполнили мечту многодетной семьи из Воскресенска. Совместно с главой администрации Алексеем Малкиным и директором филиала „ОХК „Уралхим“ Дмитрием Трушковым встретились с Ксюшей и ее мамой, чтобы поздравить с наступающими праздниками и вручить подарки. Особенная атмосфера волшебства царит в такие моменты: очень приятно видеть искреннюю детскую радость», - сказал Никита Чаплин.

Отметим, что эта акция благотворительная. Ее организовали активисты «Движения первых».