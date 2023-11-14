14 ноября 2023, 12:32

Депутат Госдумы Мария Бутина проверила работу предприятий ЖКХ в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

Новая хозяйственная база появилась у двух самых крупных управляющих компаний Воскресенска. Это позволит им быстрее решать возникающие проблемы в сфере ЖКХ. Их работу проверила депутат Госдумы Мария Бутина.

Хозяйственными базами с мастерскими и спецтехникой обзавелись управляющие компании «Белозерское ЖКХ» и «Наш дом - Воскресенск». По словам главы округа Алексея Малкина, новая техника позволит быстрее устранять возникающие нарушения.

В течение месяца офис по работе с населением управляющей компании откроется на Московской улице. Жители смогут сообщать о проблеме не только по телефону, но и лично.

О том, что сфера ЖКХ в Воскресенске уже становится надежнее, говорит снижающее количество обращений. Так, в прошлом месяце жители обращались к Марии Бутиной по поводу плохой работы диспетчерских служб и УК. Сейчас таких жалоб почти нет.

«Я должна сказать, что количество звонков снизилось. Сейчас их фактически нет. Это значит, что есть реакция, обратная связь со стороны управляющих компаний, наконец-то, потому что с диспетчерскими были проблемы. Ну, и второе, раз жители не обращаются, значит, все в порядке. Для меня это самый большой показатель», - сказал Мария Бутина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
14 ноября 2023, 12:46
Колокольню Троицкого собора разрешили отреставрировать в Яхроме
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию колокольни Троицкого собора 1895 года постройки. Объект находится по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, город Яхрома, улица Конярова.

«В рамках выданного разрешения планируется продолжение реставрации кирпичной кладки и архитектурно-декоративных элементов колокольни», - уточнили в управлении.

До наших дней колокольня сохранила все основные конструкции и детали декора. Утраченные элементы возможно восстановить по оставшимся следам и их образцам. Элементы выполнили в штукатурке из двух слоев.

«Декоративные парапеты балюстрад ограждения в арках ярусов и вазоны четвертого яруса утрачены, имеются основания балюстрад, следы формы балясин и перил на столбе», - добавили в ведомстве.

Также кладка имеет механические повреждения во время боевых действий в декабре 1941 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реставрация Дмитров
14 ноября 2023, 12:46
Школьники из Балашихи стали лидерами акции «РТ-Инвест» по сбору пластиковой тары
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Читайте нас в: Google Новости
Ученики школы № 10 в Балашихе стали лидерами по сбору пластиковой тары. Они сдали около тысячи бутылок в экопункты «РТ-Инвест».

Ребята также отправили в экопункты почти 3,2 тысячи алюминиевых банок. Благодаря своей эко-активности они накопили 37 тысяч баллов. Участники акции смогут потратить их на площадках партнеров акции. Например, на продукты, одежду, книги или на благотворительность.

Ученики, которые сдали больше всех вторсырья, получат призы: телефоны, планшеты, умные часы.

Всего в Балашихе открыты 55 экопунктов, где можно сдать пластиковые бутылки.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев поручил исправить в Подмосковье ситуацию с устаревшими ларьками и павильонами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Экология
14 ноября 2023, 12:41
Труженица тыла Александра Щавелева из Чехова отметила 95-летие
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Александра Щавелева из села Новый быт отпраздновала 95-летие. В день рождения ее поздравили родственники, коллеги и друзья. Подарок и цветы труженице тыла вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Михаил Собакин в подарок имениннице привез пуховый платок. Он пожелал ей крепкого здоровья и отметил большой вклад юбилярши в развитие городского округа.

Когда началась война, девочке Саше было 12 лет. Александре Щавелевой есть, что вспомнить и чем поделиться. За плечами тяжелая работа в тылу на благо общей победы, а затем и полувековой трудовой стаж в совхозе «Новый быт».

Празднование 95-летия Александры Алексеевны растянется не на один день: любимую бабушку и прабабушку приедут поздравить ее внуки и правнуки из Москвы, Подольска, Ступина и Тульской области. Всех ждет, встречает и угощает.

Особая гордость бабушки Шуры - вид на родной поселок из панорамных окон на балконе ее квартиры. Капитальный ремонт, установку новых окон и утепление балкона провели при поддержке и под контролем администрации округа Чехов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов
14 ноября 2023, 12:41
Около 50 импортозамещающих предприятий в химической отрасли появится в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Почти 50 проектов импортозамещения в химической отрасли реализуют в Подмосковье. Это позволит создать в Московской области свыше 2,9 тысячи рабочих мест.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, общая сумма инвестиций в проекты составляет 18 миллиардов рублей.

Например, средства направят на реализацию проекта компании АО Фирма «Август». Она занимается разработкой современных средств защиты растений. Отмечается, что предприятие разместит производство на участке, полученном по льготной программе «Земля за 1 рубль».

Еще один проект импортозамещения реализуют в Богородском округе. Компания «ТД „Кудо“» организует там производство строительных герметиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Импортозамещение

Новости по теме