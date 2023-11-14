Депутат Госдумы Мария Бутина проверила работу предприятий ЖКХ в Воскресенске

Хозяйственными базами с мастерскими и спецтехникой обзавелись управляющие компании «Белозерское ЖКХ» и «Наш дом - Воскресенск». По словам главы округа Алексея Малкина, новая техника позволит быстрее устранять возникающие нарушения.

В течение месяца офис по работе с населением управляющей компании откроется на Московской улице. Жители смогут сообщать о проблеме не только по телефону, но и лично.

О том, что сфера ЖКХ в Воскресенске уже становится надежнее, говорит снижающее количество обращений. Так, в прошлом месяце жители обращались к Марии Бутиной по поводу плохой работы диспетчерских служб и УК. Сейчас таких жалоб почти нет.

«Я должна сказать, что количество звонков снизилось. Сейчас их фактически нет. Это значит, что есть реакция, обратная связь со стороны управляющих компаний, наконец-то, потому что с диспетчерскими были проблемы. Ну, и второе, раз жители не обращаются, значит, все в порядке. Для меня это самый большой показатель», - сказал Мария Бутина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

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