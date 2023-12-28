Депутат Госдумы Колунов исполнил новогоднее желание подростка из Донецка
Депутат Государственный Думы Сергей Колунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».
«С большим удовольствием снял с „Елки желаний“ открытку, внутри которой оказалось желание 15-ти летнего жителя Донецка. Обязательно его исполню!» - заявил парламентарий.
Благотворительную акцию организовало организация для детей и молодежи «Движение первых». Исполнить желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте елкажеланий.рф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле.
Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.
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