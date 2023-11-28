28 ноября 2023, 14:27

Депутат Госдумы Ирина Роднина встретилась с семьями военнослужащих в Химках

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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар встретились с женами и матерями участников специальной военной операции в Химках. Семьям рассказали о мерах поддержки и льготах.

Матери бойцов спецоперации получили памятные подарки, цветы и билеты в местный театр «Наш дом».

«Женщины во все времена были опорой и тылом российской армии. Они наравне с мужчинами куют нашу общую победу. Сегодня еще один повод поблагодарить вас за самоотверженность и стойкость духа», - сказала Ирина Роднина.

Мероприятие провели в в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Участие во встрече приняла также депутат муниципального совета Татьяна Кавторева.

«Выражаю искреннее уважение матерям, воспитавшим таких сыновей, которыми гордится вся страна», - отметила Кавторева.

Сейчас в Химках действует центр поддержки участников специальной военной операции и их близких. Он находится на улице 9 Мая, 18Б и работает ежедневно. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил матерей бойцов спецоперации за помощь.

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Химки Военные
28 ноября 2023, 15:29
Новый случай браконьерства зафиксировали под Солнечногорском
Минэкологии МО.
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Инспекторы охотнадзора нашли следы браконьерства в лесу у деревни Новая под Солнечногорском. Материалы дела передали в полицию.

«Недалеко от деревни обнаружена снятая шкура, конечности и органы крупной самки лося. В результате незаконной добычи животного причинен ущерб охотресурсам, находящимся в государственной собственности. Материалы направили в отдел МВД по городскому округу Солнечногорск для принятия решения о возбуждении уголовного дела», - говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе в Подмосковье выявили еще два случая браконьерства - в Егорьевске и Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Солнечногорск Животные
28 ноября 2023, 15:05
Мастер-класс для детей по созданию открыток ко Дню матери провели в Лобне
Unsplash
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Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» в Лобне провели мастер-класс для детей ко Дню матери. Участники научились делать поздравительные открытки своими руками.

Мастер-класс по созданию открыток прошел в театре «Камерная сцена». Участие в нем приняли около 50 детей.

Напомним, в лобненском отделении «Молодой гвардии Единой России» 78 активистов. Они участвуют во всех городских мероприятиях: экологических, патриотических и творческих. Так, молодогвардейцы помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня
28 ноября 2023, 14:59
Форум о достижениях современной медицины с участием врачей из разных городов России и мира пройдет в МОНИКИ
Unsplash
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Более 800 терапевтов и врачей смежных специальностей приедут на форум в Московский областной научно-исследовательский институт имени Владимирского. Еще около 2,5 тысячи специалистов из разных городов России и других стран присоединятся к мероприятию онлайн.

Съезд состоится 29 и 30 ноября в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Поделиться опытом в области достижений современной медицины приедут терапевты, а также кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи и другие специалисты из разных городов России. Участие в мероприятии также примут коллеги из Франции, Италии, Португалии, США, Китая и других стран. Ожидаемое количество участников составит более трех тысяч человек, 850 из которых приедут на форум лично.

«Врачи - это та профессия, которая требует постоянного повышения своей квалификации. Наука и медицина всегда идут вперед. Съезды, конференции и форумы - эта та форма медицинского образования, без которого врач просто не может. Это выжимка всего самого важного. Площадка повышения квалификации за короткий период. Считаю, что это замечательная инициатива, которая собирает большое количество экспертов. Терапевты получат большую базу знаний», - отметила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова.

Она добавила, что выбор площадки для форума - правильный и органичный. МОНИКИ имени Владимирского, по мнению Екатерины Ивановой, это ведущая научно-педагогическая площадка Подмосковья в сфере медицины. Здесь работают эксперты самого высокого уровня, а славные традиции института вызывают особое уважение у врачей.

На съезде специалисты обсудят последние данные о результатах медицинских исследований, узнают о возможностях современной диагностики и лечения. Участников ждут мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Полезные идеи в будущем предложат для внедрения в медицинскую практику.

Чтобы принять участие в форуме онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Здравоохранение Врачи Медицина
28 ноября 2023, 14:56
Завод «Стекломаш» в Орехово-Зуеве стал участником проекта «Производительность труда»
Александр Бурлаков
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Завод «Стекломаш» в Орехово-Зуеве принял участие в федеральном проекте «Производительность труда». Для улучшения выбрали линию по сборке подножки электропоезда.

«Производительность труда - основа успеха, она позволяет давать конкурентную цену. Миссия нашего предприятия - учиться во благо наших клиентов. Важно иметь новую информацию, иногда даже некое переосмысление», - заявил гендиректор завода «Стекломаш» Дмитрий Розинский.

В результате работы над проектом выяснилось, что выработку линии можно увеличить до 20%. После завершения обучения уже специалисты завода будут тиражировать полученный опыт в других цехах предприятия.

«Рост промышленного производства в Подмосковье в январе–октябре этого года составил 13,2% по сравнению с прошлогодними данными», - рассказала зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево

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