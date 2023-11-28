Депутат Госдумы Ирина Роднина встретилась с семьями военнослужащих в Химках

Матери бойцов спецоперации получили памятные подарки, цветы и билеты в местный театр «Наш дом».

«Женщины во все времена были опорой и тылом российской армии. Они наравне с мужчинами куют нашу общую победу. Сегодня еще один повод поблагодарить вас за самоотверженность и стойкость духа», - сказала Ирина Роднина.

Мероприятие провели в в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Участие во встрече приняла также депутат муниципального совета Татьяна Кавторева.

«Выражаю искреннее уважение матерям, воспитавшим таких сыновей, которыми гордится вся страна», - отметила Кавторева.

Сейчас в Химках действует центр поддержки участников специальной военной операции и их близких. Он находится на улице 9 Мая, 18Б и работает ежедневно. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил матерей бойцов спецоперации за помощь.

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