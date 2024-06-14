Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила детский лагерь «Солнышко» в Лобне

Гости мероприятия пожелали детям весело провести время, завести новых друзей и сделать множество увлекательных открытий и посетить интересные экскурсии.

Затем ребята продемонстрировали свои таланты, а после приветственных слов и веселой игры школьники дали клятву, в которой обещали дружить, уважать друг друга и соблюдать правила поведения в лагере.

Напомним, что девять пришкольных лагерей открыты в восьми школах Лобни. В них для детей подготовлены спальни с раскладушками для дневного сна, игровые и спортивные зоны, а на каждый день разработана программа тематических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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