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Тематический час мужества состоялся в Доме культуры «Лунево» в Химках. Слушателям рассказали о вкладе российских военнослужащих в обеспечение безопасности региона.

Участники узнали о хронологии событий и роли солдат России. Им показали видео и фотоматериалы тех лет.

«Эта операция позволила стабилизировать ситуацию и положить конец одной из самых тяжелых глав в истории России», - отметила лидер Движения общественной поддержки в Химках Ольга Кириллова.

Подобные мероприятия проходят в Химках регулярно в рамках масштабной патриотической программы. Для жителей организуют не только лекции, но и мастер-классы и кинопоказы.

«Такие события помогают установить прочную связь между поколениями, способствуя укреплению единства и взаимопонимания в обществе», - добавил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.