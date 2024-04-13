13 апреля 2024, 17:22

Депутат Госдумы Ирина Роднина организовала субботник в поселке Лунево в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Депутат Государственной думы Ирина Роднина и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар присоединились к жителям поселка Лунево городского округа Химки на субботнике. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

Участники разделили территорию поселка на участки и провели уборку не только вблизи домов, но и в зонах отдыха.

«Ничего так не сближает, как совместный труд. Мы славно потрудились на субботнике: убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары. Радует тот факт, что местные жители ответственно подошли к данному мероприятию и пришли на генеральную уборку города целыми семьями», - отметила Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Депутаты Субботник
13 апреля 2024, 16:49
Депутат Ирина Спирина поучаствовала в уборке «Белого сквера» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В микрорайоне Левобережный в Химках прошел субботник. Под руководством муниципального депутата Ирины Спириной, сотрудники коммунальных служб и местные жители, провели уборку территории «Белого сквера» на улице Пожарского.

В ходе работ, в парке привели в надлежащий вид информационные стенды, лавочки, урны, а также убрали газоны. Всего планируется благоустроить более 130 общественных пространств.

«Апрель - это месяц благоустройства, когда коммунальщики, трудовые коллективы, общественные деятели и горожане по всем Химкам активно участвуют в озеленении и улучшении городской среды. Мы с коллегами по Совету депутатов организуем субботники во дворах и парках. Из года в год все больше жителей присоединяется к нам, чтобы помочь сохранить красоту и чистоту нашего и города», - поделилась Ирина Спирина.

Напомним, что помимо наведения чистоты, у жителей есть возможность повлиять на преображение Химок. На федеральном портале za.gorodsreda.ru проходит голосование за объекты благоустройства в 2024 году. В перечень вошли 11 общественных пространств городского округа Химки. Тот объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Депутаты Субботник Парки
13 апреля 2024, 15:52
Депутаты и общественники Химок приняли участие в субботнике в Сходне
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Совета депутатов городского округа Химки, Сергей Малиновский, вместе с горожанами принял участие в субботнике. Общими усилиями в порядок привели территорию вблизи домов № 31, 32 и 36 на улице Октябрьская в микрорайоне Сходня.

Сергей Малиновский отметил, что субботник - это не только уборка придомовых территорий и городских пространств, но и прекрасная возможность объединить людей, чтобы внести свой личный вклад в сохранение природы и экологии, а также сделать городской округ комфортнее и чище.

Также депутаты муниципалитета Алексей Федоров и Руслан Шаипов вместе с руководителем движения общественной поддержки Химок Олесей Климачевой распределили между собой зоны ответственности в микрорайонах Фирсановка и Сходня для надзора за чистотой дворов. Они сосредоточили свое внимание на территориях около жилых домов по улице Речная в Фирсановка и в Банном переулке в Сходне как ключевых местах для уборки.

Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Депутаты Субботник
13 апреля 2024, 14:40
Прием граждан по вопросам ЖКХ проведут в Химках с 15 по 19 апреля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки с 15 по 19 апреля пройдет тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные депутаты, сотрудники профильных ведомств и представители Госжилинспекции проконсультируют горожан на площадке местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юлия Ишкова напомнила о регулярных приемах граждан в Химках, где депутаты помогают горожанам с различными вопросами, включая ЖКХ, благоустройство, социальную поддержку, медицинские и юридические услуги.

Она также подчеркнула, что в Химках депутаты активно общаются с жителями не только лично, но и через общедомовые чаты. Эта практика введена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который гласит: «житель всегда прав».

Для записи на прием следует обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу улица Кирова, дом 19 или позвонить по телефону: 8 (916) 683-08-27. Прием проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
13 апреля 2024, 14:19
Творческие коллективы из Химок победили на всероссийском конкурсе танца «Красная гора»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийский конкурс танца «Красная гора» прошел в Красногорске. Хореографические коллективы центральной детской школы искусств Химок стали лауреатами нескольких творческих направлений.

Ансамбль «Юность» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой стал лауреатом I степени в номинации «Стилизованный народный танец 9-12 лет». Ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой стал лауреатом ll степени в номинации «Стилизованный народный танец 13-16 лет», а также лауреатом lll в номинации «Эстрадный танец 9-12 лет».

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что творческое образование в Химках пользуется высоким спросом. Центральная детская школа искусств заслуженно признана одним из лучших музыкальных образовательных заведений России.

Напомним, что с 15 апреля по 15 июня в центральной детской школе искусств пройдет прием новых учеников на отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

Новости по теме