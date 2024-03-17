17 марта 2024, 17:03

Депутат Госдумы Ирина Роднина не нашла нарушений в работе избирательного участка № 1329 в Лобне

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Депутат Государственной думы Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Лобне. Первым стал участок № 1329 в школе № 7.

Как подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка, голосование проходит в штатном режиме, замечаний нет.

«Нет никаких замечаний. Совсем новое здание, помещений много, свободно. Все организовано, как всегда, хорошо. Народ идет, участвует в выборах», - рассказала Ирина Роднина.

Она отдельно отметила работу участников избирательных комиссий, которые находятся на местах третий день.

«Три дня - это тяжело для тех, кто работает, конечно, в избирательной комиссии, но удобно для населения. Вы знаете, что мы попробовали, когда была пандемия, и это очень многим понравилось. Так что плюс сегодня еще и праздники. Масленица и Прощеное воскресенье, так что настроение у всех хорошее», - поделилась Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Лобня Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 17:25
Делегация иностранных наблюдателей проверила работу избирательного участка в Истре
Телеканал «360»
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Делегация иностранных наблюдателей приехала в Истру. Ее представители осмотрели избирательный участок, расположенный в молодежном центре «Мир», а также поделились впечатлениями от процесса.

Один из наблюдателей Абубакар Савадого отметил важность поездки в Россию для всей делегации, поскольку здесь они смогут получить новые знания о процессе выборов.

«Для нас это очень важно приехать сюда. Хотя основная цель нашей поездки - это наблюдение, нам есть чему поучиться. Например, электронному голосованию» - отметил Абубакар Савадого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Истра Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:54
Избиратели из Солнечногорска отметили Масленицу на участках для голосования
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Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», - сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Выборы президента РФ Масленица
17 марта 2024, 16:53
Почетный гражданин Солнечногорска Владимир Кривулин проголосовал на выборах президента России
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Владимир Кривулин, почетный гражданин Солнечногорска, принял участие в выборах президента Российской Федерации. На протяжении долгого времени он был руководителем музея «Выстрел» и участником военно-патриотических проектов в округе.

В возрасте 89 лет он пришел на избирательный участок вместе с внуком. Свой голос почетный гражданин округа отдал на избирательном участке в Доме культуры «Выстрел». Кривулин подчеркнул важность активного участия избирателей в выборах и выразил уверенность в силе России.

Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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Солнечногорск Выборы президента РФ
17 марта 2024, 16:27
Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин посетил избирательный участок в Балашихе вместе с супругой и дочкой
Телеканал «360»
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Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, который участвовал в легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада, Юрий Ляпкин проголосовал на выборах президента. Для этого он посетил избирательный участок в школе № 3 на улице советской в Балашихе.

Юрий Ляпкин почетный житель Балашихи. Именем выдающегося спортсмена в городе названы ледовый дворец «Арена Балашиха» и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец».

«Ну вот я постоянно сюда, в свою любимую третью школу, хожу. Здесь все отлично всегда. Последние выборы всегда здесь», - поделился спортсмен.

Юрий Ляпкин отметил, что пришел на выбор не один, а со своей супругой и старшей дочкой.

«Как обычно со своей супругой и сегодня с нами старшая дочка», - добавил Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Выборы президента — 2024

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