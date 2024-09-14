Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась в жителями в Красногорске

С жителями общались депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной партии Алла Полякова, первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, заместитель главы Красногорска Евгений Елизаров и муниципальный депутат Артур Бадретдинов.

Многодетная мать из Опалихи Оксана Синельникова попросила обустроить подъезд к дачному участку, а также предоставить землю ее семье как многодетной.

«Одни из самых сложных вопросов для решения - это предоставление земельных участков многодетным семьям, мы над этим работаем, подбираем участки. Конечно, это получается не очень быстро, потому что очереди большие, участков в Московской области недостаточно, но тем не менее очереди везде продвигаются, участки оформляются, мы проводим там дороги и электричество», - сказал Алексей Вьюрков.

Специалисты дали разъяснения по всем вопросам. Каждому заявителю также направят письменный ответ.

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